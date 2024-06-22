Петров пост 2024 — що можна і не можна їсти, список продуктів

Жінка ставить свічку. Фото: Freepik

Щороку влітку віряни дотримуються Петрового посту, дата початку якого змінюється, залежно від Великодня. Згідно з представниками Православної Церкви України (ПЦУ), у 2024 році за новим календарем Петров піст скасовано через дуже пізній Великдень. Зазвичай піст починається за тиждень після П'ятидесятниці та закінчується у свято святих апостолів Петра та Павла. Цього року Трійця святкується 23 червня, а день святих Петра та Павла — 29 червня, що залишає надто мало часу для посту.

Новини.LIVE. розкажуть, коли закінчується Петров піст за юліанським календарем і які обмеження він передбачає.

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Петрів піст, також відомий як Апостольський піст, починається через тиждень після П'ятидесятниці й триває до дня святкування святих апостолів Петра та Павла (12 липня).

Цей піст має давнє коріння і практикується Православною Церквою. У період Петрова посту існують певні обмеження споживання їжі, яких слід дотримуватися вірянам. Розглянемо, які продукти не можна їсти в піст Петра і чому.

Основні заборони в Петров піст

Свічки, що горять. Фото: Freepik

М'ясо

М'ясо та м'ясні продукти суворо заборонені. Це включає яловичину, свинину, баранину, курку та інші види м'яса. Ковбаси, сосиски, бекон, шинка та інші м'ясні вироби також заборонені.

Молочні продукти

Усі види молока та молочних продуктів також заборонені. До них належать молоко, сир, йогурт, вершкове масло, сметана, кефір та інші.

Маргарин та інші продукти, що містять молочні компоненти, також підпадають під заборону.

Яйця

Вживання яєць та продуктів, що містять яйця, заборонено. Це стосується як курячих, так і перепелиних яєць. Випічка та інші страви, що включають яйця, також під забороною.

Продукти тваринного походження

Усі продукти, що містять компоненти тваринного походження, такі як желатин, заборонені. Це стосується деяких солодощів і десертів, включаючи желе та мармелад.

Риба та морепродукти

На відміну від Великого посту, у Петрів піст дозволяється вживати рибу та морепродукти, крім середи та п'ятниці. У середу та п'ятницю дозволені лише рослинна їжа та гриби.

Масло

У понеділок, середу та п'ятницю рекомендується суха їжа, що означає відмову від рослинної олії. У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволяється вживання рослинної олії.

Що можна їсти в Петрів піст

Біблія та свічка. Фото: Freepik

Овочі та фрукти

Свіжі, заморожені та сушені овочі та фрукти становлять основу раціону. Овочеві супи, салати, тушковані та запечені овочі є чудовими стравами для посту.

Зернові та бобові

Хліб, каші, макарони (без яєць), бобові (квасоля, горох, сочевиця) можна вживати у будь-який час. Гречка, рис, вівсянка та інші крупи також дозволені.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є відмінним джерелом білка і можуть вживатися без обмежень. Вони можуть бути додані до салатів, каш або вживатися як самостійне перекушування.

Гриби

Гриби є багатим джерелом білка і можуть бути включені до раціону. Їх можна готувати у різний спосіб: смажити, тушити, варити.

Олії

Дозволено в їжу, крім днів сухоїдіння (понеділок, середа, п'ятниця). Олію можна використовувати для смаження, заправки салатів та інших страв.

Риба та морепродукти

Дозволені у вівторок, четвер, суботу та неділю. Риба може бути приготовлена на пару, запечена чи смажена.

Дотримання Петрова посту вимагає дисципліни та усвідомленого підходу до вибору товарів. Виключення м'яса, молочних продуктів, яєць та продуктів тваринного походження допомагає зосередитися на духовному очищенні та посилити молитовний стан. Дотримуючись зазначених рекомендацій, віряни можуть правильно дотримуватися посту та приготувати смачні та різноманітні страви, що відповідають пісним правилам.

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