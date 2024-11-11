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Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

11 ноября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что должно быть на столе на Новий год в 2025 для удачи и процветания — блюда
Зеленая змея. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовление новогоднего стола в год Зеленой Деревянной Змеи — это возможность создать атмосферу удачи и процветания. В этом году стоит выбирать блюда, которые символизируют благополучие, спокойствие и гармонию. Откройте для себя идеи праздничных угощений и советы по декору, которые привлекут в дом успех и обеспечат прекрасное начало 2025 года.

Новини.LIVE расскажут про правильное оформление и подбор блюд, которые помогут встретить год Змеи в гармонии, привлекая удачу, изобилие и процветание в дом.

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Новогодний стол. Фото: Freepik

Для встречи 2025 года, символом которого станет Зеленая Деревянная Змея, важно продумать праздничное меню и сервировку стола, учитывая особенности и символику этого знака. В восточной культуре Змея — это символ мудрости, терпения, изящества и скрытой силы. Поэтому в год Змеи особое внимание стоит уделить натуральным продуктам, ярким, полезным блюдам и красивой сервировке.

Главные продукты года — овощи и зелень

Зеленая Деревянная Змея ценит свежие, натуральные и полезные продукты, поэтому на столе должны присутствовать овощи, зелень и блюда с их использованием. Можно приготовить легкие овощные салаты с добавлением зелени — укропа, петрушки, кинзы. Отличным выбором будет овощная нарезка из огурцов, сладкого перца и моркови, украшенная зеленью. Такие блюда символизируют здоровье и долголетие, что особенно важно в год Змеи.

Рыба и морепродукты

Рыба считается символом благополучия и удачи, поэтому к новогоднему столу можно приготовить несколько блюд из рыбы или морепродуктов. Подойдут заливное из рыбы, салаты с морепродуктами, например, с креветками или кальмарами, а также блюда с икрой. Морепродукты отражают характер Змеи — мудрость, спокойствие и грацию.

Закуски из мяса и птицы

Змея — хищник, поэтому мясные закуски и горячие блюда также можно включить в меню. Однако стоит обратить внимание на легкие блюда из птицы или говядины, приправленные натуральными специями. Маринованное мясо или курица с травами, мясные рулеты или канапе с ветчиной и сыром идеально подойдут для такого случая.

Фрукты — символ достатка и изобилия

В год Змеи на столе обязательно должны быть фрукты, символизирующие богатство и гармонию. Подойдут яблоки, груши, виноград, а также экзотические фрукты, такие как ананасы, манго и киви. Можно сделать фруктовую нарезку или подать фрукты в виде салата, заправленного натуральным йогуртом.

Сладкие блюда для удачи

Чтобы год был удачным, сладкие блюда также должны присутствовать на столе. Пироги, торты, медовые десерты и домашнее печенье отлично подойдут для такого случая. Можно испечь имбирное печенье или ореховый торт — сладкие угощения с использованием специй и орехов считаются символом достатка и процветания. Подача должна быть яркой и красивой, чтобы привлечь положительную энергию.

Напитки — легкие и натуральные

В качестве напитков в год Змеи лучше выбрать легкие натуральные соки, морсы, компоты или травяные чаи. Алкоголь можно заменить шампанским или легкими коктейлями с фруктами. Натуральные напитки принесут гармонию и спокойствие, соответствующие настроению года.

Декор стола и посуда

В этом году рекомендуется украсить стол в зеленых, древесных и золотистых тонах. Можно использовать живые растения, например, веточки хвои, мох, деревянные элементы и свечи. Зеленый цвет символизирует гармонию, стабильность и связь с природой, а золотые акценты добавят изящества и символизируют успех. Посуда также должна быть простой, но изящной, без лишнего декора.

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