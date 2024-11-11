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Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

11 листопада 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що має бути на столі на Новий рік у 2025 для удачі та процвітання — страви
Зелена змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготування новорічного столу на рік Зеленої Дерев'яної Змії — це можливість створити атмосферу удачі та процвітання. Цього року варто обирати страви, які символізують добробут, спокій та гармонію. Відкрийте для себе ідеї святкових частування та поради з декору, які залучать до будинку успіх та забезпечать чудовий початок 2025 року.

Новини.LIVE. розкажуть про правильне оформлення та підбір страв, які допоможуть зустріти рік Змії в гармонії, залучаючи удачу, достаток та процвітання до будинку.

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Новорічний стіл. Фото: Freepik

Для зустрічі 2025 року, символом якого стане Зелена Дерев'яна Змія, важливо продумати святкове меню та сервірування столу з огляду на особливості та символіку цього знака. У східній культурі Змія — це символ мудрості, терпіння, витонченості та прихованої сили. Тому в рік Змії особливу увагу варто приділити натуральним продуктам, яскравим, корисним стравам та красивому сервіруванню.

Головні продукти року — овочі та зелень

Зелена Дерев'яна Змія цінує свіжі, натуральні та корисні продукти, тому на столі повинні бути присутні овочі, зелень та страви з їх використанням. Можна приготувати легкі салати з додаванням зелені — кропу, петрушки, кінзи. Відмінним вибором буде овочева нарізка з огірків, солодкого перцю та моркви, прикрашена зеленню. Такі страви символізують здоров'я та довголіття, що особливо важливо у рік Змії.

Рибні та морепродукти

Риба вважається символом благополуччя та удачі, тому до новорічного столу можна приготувати кілька страв із риби чи морепродуктів. Підійдуть заливні з риби, салати з морепродуктами, наприклад, з креветками або кальмарами, а також страви з ікрою. Морепродукти відбивають характер Змії — мудрість, спокій та грацію.

Закуски з м'яса та птиці

Змія — хижак, тому м'ясні закуски та гарячі страви також можна увімкнути в меню. Однак варто звернути увагу на легкі страви з птиці або яловичини, приправлені натуральними спеціями. Мариноване м'ясо або курка з травами, м'ясні рулети або канапе з шинкою та сиром ідеально підійдуть для такого випадку.

Фрукти — символ достатку та добробуту

У рік Змії на столі обов'язково мають бути фрукти, що символізують багатство та гармонію. Підійдуть яблука, груші, виноград, а також екзотичні фрукти, такі як ананаси, манго та ківі. Можна зробити фруктову вирізку або подати фрукти у вигляді салату, заправленого натуральним йогуртом.

Солодкі страви для успіху

Щоб рік був вдалим, солодкі страви також мають бути присутніми на столі. Пироги, торти, медові десерти та домашнє печиво чудово підійдуть для такого випадку. Можна спекти імбирне печиво або горіховий торт — солодкі частування з використанням спецій та горіхів вважаються символом достатку та процвітання. Подача має бути яскравою та красивою, щоб залучити позитивну енергію.

Напої — легкі та натуральні

Як напої в рік Змії краще вибрати легкі натуральні соки, морси, компоти або трав'яні чаї. Алкоголь можна замінити шампанським чи легкими коктейлями із фруктами. Натуральні напої принесуть гармонію та спокій, що відповідають настрою року.

Декор столу та посуд

Цього року рекомендується прикрасити стіл у зелених, деревних та золотистих тонах. Можна використовувати живі рослини, наприклад, гілочки хвої, мох, дерев'яні елементи та свічки. Зелений колір символізує гармонію, стабільність та зв'язок із природою, а золоті акценти додадуть витонченості та символізують успіх. Посуд також має бути простим, але витонченим, без зайвого декору.

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