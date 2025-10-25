Видео
Видео

Дата публикации 25 октября 2025 12:04
обновлено: 11:59
Что поставить на стол 25-26 октября, чтобы зима была сытой — приметы, традиции и осенний смысл
Блины и тыквы. Фото: Freepik

25-26 октября — особые дни в украинской традиции. Это время, когда благодарили землю, готовили сытный стол и призывали добрую зиму. Приметы, ритуалы и теплые осенние блюда — все, что стоит знать об этих днях, чтобы встретить холода с ощущением дома, достатка и покоя.

Новини.LIVE расскажут о народных приметах и традициях осени и зимы.

Октябрь подходит к концу. Утро уже пахнет дымом, в воздухе — холод и яблоки, а свет делается мягким, будто приглушенным сквозь тонкую завесу времени. Это время, когда хочется не бежать, а остановиться. Почувствовать дом, уют, благодарность за то, что имеешь.

25-26 октября в старинных календарях обозначали как особые дни. Именно в этот период наши предки подводили итоги года: завершали сбор урожая, делили запасы, квасили капусту, солили грибы и молились, чтобы зима не была голодной. Говорили: "Кто накормит октябрь — того и зима пригреет".

Стол этих дней имел глубокий смысл. Это был не просто обед, а обряд благодарности земле, семье и жизни.

Осенний ритуал благодарности — традиции, которые стоит помнить

В древности хозяева выставляли на стол все, что дал урожай: хлеб, тыкву, свеклу, капусту, яблоки, орехи, мед, молоко, немного сала или колбасы. Но главным символом был хлеб — круглый та щедрый.

Его клали посреди стола, рядом ставили кувшин с молоком и глиняную миску с кашей. Это был знак достатка — не для показа, а для дома, чтобы зимой не было недостатка в продуктах и тепле.

прикмети на осінь 2025
Чашка с чаем. Фото: Freepik

В городе эти обычаи как будто исчезли, но суть осталась. Мы тоже тянемся к тем же вещам — горячему супу, запеченным овощам, домашней выпечке. Просто теперь вместо печи — духовка, вместо кувшина — чашка с кофе.

Традиция живет не в формах, а в смыслах: приготовить что-то с сердцем, чтобы поддержать себя в сезон холода.

Приметы конца октября — что предвещают дни Дмитрия

25-26 октября в народе связывали с днем святого Дмитрия, который завершал полевые работы. В народе говорили: "Дмитрий зиму начинает, а Михаил (21 ноября) — заканчивает".

Эти дни внимательно наблюдали, потому что именно они, по поверьям, указывали, какой будет зима:

  • Если 25 октября выпал первый снег, ждали ранней весны.
  • Если день теплый и солнечный, — зима будет мягкой, с оттепелями.
  • Если ветер северный и резкий, — январь обещает морозы.
  • Если птицы еще не улетели, — холод опоздает, а зима будет "с водой".
  • Если капуста получилась плотная и белая, — семья будет жить в достатке.
  • А если журавли летят низко и грустно курлычут, — это примета затяжных морозов.

В селах шутили: "Как Дмитрий теплый — зима будет сытная, как холодный — будет голодная". Поэтому 25-26 октября готовили сытный стол: чтобы не спугнуть судьбу скудным обедом.

Что поставить на стол — идеи из народной кухни

В древности в этот день готовили борщ с фасолью, тушеную капусту, кашу с тыквой и молоком, домашние вареники с творогом или картофелем.

Каждое блюдо имело свой смысл:

  • капуста — очищение и здоровье;
  • тыква — символ долголетия;
  • каша — достаток и благополучие;
  • сыр — хорошие новости;
  • мед и яблоки — сладкая судьба.

Кто-то пек пироги, кто-то ставил на стол миску с печеными яблоками, кто-то — узвар из сушеных груш. И всегда рядом была лампа или свеча — огонь благодарности. Потому что этот стол должен был объединить все, что человек получил за год, и вложить это в покой, в тепло, в веру.

Осенние приметы о предстоящей зиме

  • Если в октябре много желудей — зима будет морозной.
  • Если листья падают вверх черешками — на холод.
  • Если дожди затяжные, но теплые — январь будет мягким.
  • Если муравьи закрывают входы в муравейники, — жди раннего снега.
  • Если на капусте много верхних листьев — зима снежная.
  • Если яблоки долго держатся на деревьях — осень затянется до ноября.
  • Если утренники туманные — весна будет урожайной.

Украинцы всегда наблюдали за природой не только из любопытства, а чтобы настроить себя на правильный ритм: вовремя убрать, приготовить, сохранить. Это был не просто прогноз — это был способ мышления.

нароні прикмет на осінь 2025 та зиму 2026
Блины и тыквы. Фото: Freepik

Осень в городе — новый смысл старых традиций

Теперь у большинства из нас нет кладовых с бочками капусты или печи на дровах. Но осень напоминает, что человек до сих пор нуждается в ритуале.

Можно просто поставить на стол теплый тыквенный крем-суп, кусок домашнего хлеба, зажечь свечу — и уже чувствуется, что жизнь замедлилась, что год подходит к концу, и это нормально.

Кухня снова становится центром дома, даже если это маленькая квартира в мегаполисе. Именно здесь возвращается равновесие — в простых вещах, в тепле ладоней, в запахе еды.

25-26 октября — хорошее время, чтобы не бежать за календарем, а просто осознанно провести вечер. Подытожить свой "урожай" года — не только в вещах, но и в ощущениях. Вспомнить, что удалось, за что благодарен, кого любишь.

Потому что осень — это не конец. Это лишь тихая пауза перед зимой, чтобы научиться жить медленнее.

Небольшой совет из народной мудрости

  • "Если 25 октября не поссорился с ближним — всю зиму будешь в согласии".
  • "Поставь на стол теплое — и холод не страшен".
  • "Кто осень встретит благодарно — того и весна расцветет щедро".

Поэтому пусть на вашем столе в последние дни октября будет не только еда — пусть там будет спокойствие, благодарность и ощущение дома. Потому что именно с этого начинается теплая зима.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
