Что поставить на стол 12 октября, чтобы зима была удачной + лунный знак - можно ли квасить капусту

Пирог и орехи. Фото: Freepik

12 октября — символическая дата на пороге зимы. Чтобы встретить ее с хорошим настроением и запасами, стоит на столе иметь зерновые, мясные блюда, кислые овощи и домашний десерт. Но стоит ли квасить капусту именно в этот день по лунному календарю? По фазам Луны 2025 года это день убывающей луны — и хоть не "запрещено", но не слишком благоприятный. Если все же заквасите — посмотрите, чтобы все было чисто, с хорошим сортом капусты и прямым контролем рецепта.

Новини.LIVE расскажут, что именно надо поставить на стол в этот день и какие приметы помогут понять, какой будет зима.

Реклама

Читайте также:

В народе говорят, как встретишь зиму — так и проживешь ее. Поэтому стол 12 октября стоит обустроить с особым вниманием — поставить так, чтобы и гости, и сама зима остались довольны.

Что должно быть обязательно

Квашеная капуста или другая кислая закуска.

Секрет витаминов и "тепла" в морозные дни. Кислые овощи считаются нужными для иммунитета.

Например: квашеная капуста с морковью и ароматными специями — это и вкус, и традиция.

Соленая рыба или сельдь

Соленая рыба — символ благополучия, достатка. Например, сельдь, приготовленная за сутки — отличный вариант.

Запеченное мясное блюдо или голубцы / капустные рулеты

Что-то сытное, такое, что "тянет" всю семью за стол. Лучше — домашнее, из печи или духовки.

Тыква и листья. Фото: Freepik

Гарнир из зерновых или бобовых

Это может быть гречка, пшенная каша, чечевица или ячмень. Зерно символизирует запас на зиму.

Салаты с рассольными или маринованными овощами

Например, салат из свеклы с маринованными огурцами — яркий, витаминный.

Или салат с помидорами, морковью, луком.

Десерт с яблоками, грушами или другими поздними плодами

Например, "невидимый" яблочный пирог без теста — легкий десерт и символ урожая.

Запасы для хранения

Перед столом можно поставить несколько баночек с запасами: варенье, квашеные овощи, грибы, которые уже стерилизовались. Чтобы зима "была в банках".

Хлеб ручной выпечки, караваи или домашние булки

Домашний хлеб — символ семейного благополучия.

Теплые напитки или узвар

Узвар из сухофруктов, компоты или чай с травами — чтобы согреть тело и душу.

Символы дома и достатка

Говорили, что кашу снова никогда не варили — лучше поставить на стол, чтобы зерно "не покидало" дом.

Клубника, орехи, сушеные фрукты — как намек на сладость жизни.

Живые украшения: веточка калины, осенние листья — для атмосферы.

Выпечка и тыквы. Фото: Freepik

Можно ли квасить капусту 12 октября по лунному календарю в 2025 году

Чтобы ответить — сначала посмотрим на лунные фазы:

В календаре месяцев 2025 года видно, что полнолуние произойдет 7 октября, после которого Луна начинает убывать.

12 октября — это уже фаза убывающей Луны.

По традиционным народным/лунным поверьям:

Квасить капусту лучше всего на растущую Луну или перед полнолунием - в дни, когда энергия "повышена".

На фазе убывающей Луны, особенно после полнолуния, часто считают менее удачным временем для квашения, потому что, мол, энергия спадает и процесс брожения может быть медленнее или капуста может получиться мягче.

Таким образом, 12 октября 2025 года не является "стандартным хорошим" днем для квашения по лунному календарю, поскольку это уже фаза убывающей Луны. Но это не значит, что вообще нельзя - просто нужно быть внимательнее: выбрать хороший сорт капусты, соблюдать чистоту, использовать достаточное количество соли и специй, и контролировать процесс брожения.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.

Также мы сообщали о том, какое растение категорически нельзя высаживать возле дома.