Французский яблочный пирог "Невидимка" без теста — рецепт десерта

Дата публикации 10 октября 2025 14:44
Французский яблочный пирог Невидимка без теста — нежный десерт с ароматом корицы
Французский яблочный пирог. Фото: кадр из видео

Этот десерт — настоящая магия французской кухни. В нем нет привычного теста, лишь тонкие слои яблок, пропитанных ароматным кляром. Пирог "Невидимка" получается легким, нежным и буквально тает во рту. Его аромат корицы и ванили наполняет дом теплом, а вкус заставляет возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Maria's Rezepte.

Вам понадобится:

  • яблоки — 4-5 шт. (твердых сортов);
  • сок половины лимона - 2 ст. л;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 120 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сахар — 50-60 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • цедра лимона — по своему вкусу;
  • молоко — 100 мл.;
  • масло сливочное растопленное — 25 г + 10-20 г для смазывания;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Яблоки тщательно помыть, очистить от кожуры и середин. Нарезать очень тонкими ломтиками — чем тоньше, тем нежнее получится пирог. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.

рецепт пирога
Нарезанные яблоки. Фото: кадр из видео

В большой миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли, ванильным сахаром и цедрой лимона. Добавить молоко, растопленное масло, всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до однородной консистенции, как для кляра. По желанию добавить корицу — она подчеркнет аромат яблок и придаст десерту осеннего шарма.

пиріг з яблуками
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Постепенно добавить яблоки в кляр, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Это главный секрет "невидимки": в пироге практически нет теста, лишь нежные яблочные слои, скрепленные ароматной заливкой.

рецепт яблучного пирога
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить яблоки порциями, слой за слоем. Каждый слой немного прижимать ложкой, чтобы не оставалось пустот. Сверху полить растопленным маслом.

рецепт пирога з яблуками
Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180°C около 60 минут, пока верх не станет золотистым и ароматным. После выпекания дать пирогу полностью остыть — тогда он будет хорошо держать форму при нарезании.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
