Французский яблочный пирог Невидимка без теста — нежный десерт с ароматом корицы

Французский яблочный пирог. Фото: кадр из видео

Этот десерт — настоящая магия французской кухни. В нем нет привычного теста, лишь тонкие слои яблок, пропитанных ароматным кляром. Пирог "Невидимка" получается легким, нежным и буквально тает во рту. Его аромат корицы и ванили наполняет дом теплом, а вкус заставляет возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Maria's Rezepte.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки — 4-5 шт. (твердых сортов);

сок половины лимона - 2 ст. л;

яйца — 3 шт.;

мука — 120 г;

соль — ¼ ч. л.;

сахар — 50-60 г;

ванильный сахар — 10 г;

цедра лимона — по своему вкусу;

молоко — 100 мл.;

масло сливочное растопленное — 25 г + 10-20 г для смазывания;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

Яблоки тщательно помыть, очистить от кожуры и середин. Нарезать очень тонкими ломтиками — чем тоньше, тем нежнее получится пирог. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Нарезанные яблоки. Фото: кадр из видео

В большой миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли, ванильным сахаром и цедрой лимона. Добавить молоко, растопленное масло, всыпать муку с разрыхлителем и перемешать до однородной консистенции, как для кляра. По желанию добавить корицу — она подчеркнет аромат яблок и придаст десерту осеннего шарма.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Постепенно добавить яблоки в кляр, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Это главный секрет "невидимки": в пироге практически нет теста, лишь нежные яблочные слои, скрепленные ароматной заливкой.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Форму диаметром 18 см застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить яблоки порциями, слой за слоем. Каждый слой немного прижимать ложкой, чтобы не оставалось пустот. Сверху полить растопленным маслом.

Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180°C около 60 минут, пока верх не станет золотистым и ароматным. После выпекания дать пирогу полностью остыть — тогда он будет хорошо держать форму при нарезании.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.