Французький яблучний пиріг "Невидимка" без тіста — рецепт десерту

Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:44
Французький яблучний пиріг Невидимка без тіста — ніжний десерт з ароматом кориці
Французький яблучний пиріг. Фото: кадр з відео

Цей десерт — справжня магія французької кухні. У ньому немає звичного тіста, лише тонкі шари яблук, просочених ароматним кляром. Пиріг "Невидимка" виходить легким, ніжним і буквально тане в роті. Його аромат кориці й ванілі наповнює дім теплом, а смак змушує повертатися до цього рецепта знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Maria's Rezepte

Вам знадобиться:

  • яблука — 4–5 шт. (твердих сортів);
  • сік половини лимона — 2 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 120 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • цукор — 50–60 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цедра лимона — до свого смаку;
  • молоко — 100 мл.;
  • масло вершкове розтоплене — 25 г + 10–20 г для змащування;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Яблука ретельно помити, очистити від шкірки та серединок. Нарізати дуже тонкими скибочками — чим тонше, тим ніжнішим вийде пиріг. Збризнути яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли.

рецепт пирога
Нарізані яблука. Фото: кадр з відео

У великій мисці збити яйця з цукром, дрібкою солі, ванільним цукром і цедрою лимона. Додати молоко, розтоплене масло, всипати борошно з розпушувачем і перемішати до однорідної консистенції, як для кляру. За бажанням додати корицю — вона підкреслить аромат яблук і надасть десерту осіннього шарму.

пиріг з яблуками
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Поступово додати яблука в кляр, ретельно перемішуючи, щоб кожен шматочок був покритий сумішшю. Це головний секрет "невидимки": у пирозі практично немає тіста, лише ніжні яблучні шари, скріплені ароматною заливкою.

рецепт яблучного пирога
Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Форму діаметром 18 см застелити пергаментом, змастити вершковим маслом і викласти яблука порціями, шар за шаром. Кожен шар трохи притискати ложкою, щоб не залишалося порожнеч. Зверху полити розтопленим маслом.

рецепт пирога з яблуками
Готовий пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати при температурі 180°C близько 60 хвилин, поки верх не стане золотистим і ароматним. Після випікання дати пирогу повністю охолонути — тоді він добре триматиме форму при нарізанні.

пиріг десерт яблука випічка пирог з яблуками
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
