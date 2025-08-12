Шоколадний торт на 8 ложок — простий рецепт із насиченим смаком

Шоколадний торт на 8 ложок — перевірений рецепт від куми
Цей шоколадний торт на 8 ложок готується без зайвого клопоту, але вражає насиченим смаком і ніжною текстурою. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу й у вас на столі справжній домашній шедевр, який легко стане улюбленим у родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- олія — 8 ст. л.;
- борошно — 7 ст. л.;
- какао (несолодке) — 2 ст. л.;
- розпушувач — 7 г.
Для просочення:
- молоко — 100 мл.;
- какао (солодке) — 1 ст. л.
Для крему:
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
- какао (несолодке) — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- чорний шоколад — 80 г.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з дрібкою солі, додати ванільний і звичайний цукор, перемішати. Влити молоко й олію, знову розмішати.
В окремій ємності змішати борошно, какао та розпушувач. Всипати суху суміш у рідкі інгредієнти та перемішати до однорідного тіста без грудочок. Форму змастити маслом, вилити тісто та випікати при температурі 180 °C близько 30 хвилин. Готовий корж повністю остудити.
Для просочення змішати молоко з какао. Для крему з’єднати крохмаль, какао, ванільний та звичайний цукор, влити молоко й варити на середньому вогні, помішуючи, до загустіння. Додати вершкове масло та шоколад, перемішати до гладкої текстури.
Корж розрізати навпіл, просочити молочно-какаовою сумішшю, змастити кремом і скласти. Поставити торт у холодильник для стабілізації крему. Перед подачею прикрасити шоколадною стружкою. Десерт виходить ніжним, з насиченим шоколадним смаком і виглядає по-справжньому святково.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо
Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.
Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!