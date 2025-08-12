Шоколадний торт на 8 ложок — простий рецепт із насиченим смаком

Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей шоколадний торт на 8 ложок готується без зайвого клопоту, але вражає насиченим смаком і ніжною текстурою. Простий набір інгредієнтів, мінімум часу й у вас на столі справжній домашній шедевр, який легко стане улюбленим у родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

олія — 8 ст. л.;

борошно — 7 ст. л.;

какао (несолодке) — 2 ст. л.;

розпушувач — 7 г.

Для просочення:

молоко — 100 мл.;

какао (солодке) — 1 ст. л.

Для крему:

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

какао (несолодке) — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 3 ст. л.;

молоко — 200 мл;

вершкове масло — 1 ст. л.;

чорний шоколад — 80 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з дрібкою солі, додати ванільний і звичайний цукор, перемішати. Влити молоко й олію, знову розмішати.

Шоколадний бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій ємності змішати борошно, какао та розпушувач. Всипати суху суміш у рідкі інгредієнти та перемішати до однорідного тіста без грудочок. Форму змастити маслом, вилити тісто та випікати при температурі 180 °C близько 30 хвилин. Готовий корж повністю остудити.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для просочення змішати молоко з какао. Для крему з’єднати крохмаль, какао, ванільний та звичайний цукор, влити молоко й варити на середньому вогні, помішуючи, до загустіння. Додати вершкове масло та шоколад, перемішати до гладкої текстури.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Корж розрізати навпіл, просочити молочно-какаовою сумішшю, змастити кремом і скласти. Поставити торт у холодильник для стабілізації крему. Перед подачею прикрасити шоколадною стружкою. Десерт виходить ніжним, з насиченим шоколадним смаком і виглядає по-справжньому святково.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.