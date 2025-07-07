Вишневий десерт за 5 хвилин без желатину й випічки — фаворит рецептів на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин — без випічки й желатину
Цей яскравий десерт з вишневою начинкою готується всього п'ять хвилин, не потребує ні духовки, ні желатину. Ніжний крем із вершків та апельсинового соку, просочене лимонним соком печиво й насичена ягідна нотка — ідеальне поєднання для спекотного літа.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво савоярді — 100 г;
- сік лимона — з 2 шт.
Для крему:
- сік апельсина — з 3 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 10 г;
- вершки для збивання — 150 мл.;
- згущене молоко — 100 г.
Для вишневої начинки:
- вишня — 200 г;
- сік лимона — з 1 шт.;
- цукор — 30 г;
- кукурудзяний крохмаль — 15 г.
Спосіб приготування
Поламати печиво руками, збризнути свіжим лимонним соком, викласти у креманки чи чаші для десерту. Сік апельсина процідити через сито у каструлю з товстим дном. Додати жовтки, ванільний цукор і крохмаль, перемішати.
Варити на невеликому вогні до загуснення, постійно помішуючи. Перекласти в миску, накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити вершки зі згущеним молоком до пишного стану. З’єднати з охолодженим апельсиновим кремом, акуратно перемішати.
Для вишневої начинки у сотейнику змішати вишні, лимонний сік, цукор і крохмаль. Довести до кипіння, проварити до загуснення, охолодити.
На шар печива викласти крем, зверху — вишневу начинку. За бажанням прикрасити ягодами чи м’ятою. Подавати охолодженим.
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