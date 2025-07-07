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Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин — без випічки й желатину

7 липня 2025 03:00
Марина Євтягіна - Редактор
Вишневий десерт за 5 хвилин без желатину й випічки — фаворит рецептів на літо
Десерт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей яскравий десерт з вишневою начинкою готується всього п'ять хвилин, не потребує ні духовки, ні желатину. Ніжний крем із вершків та апельсинового соку, просочене лимонним соком печиво й насичена ягідна нотка — ідеальне поєднання для спекотного літа.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • печиво савоярді — 100 г;
  • сік лимона — з 2 шт.

Для крему:

  • сік апельсина — з 3 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г;
  • вершки для збивання — 150 мл.;
  • згущене молоко — 100 г.

Для вишневої начинки:

  • вишня — 200 г;
  • сік лимона — з 1 шт.;
  • цукор — 30 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г.

Спосіб приготування

Поламати печиво руками, збризнути свіжим лимонним соком, викласти у креманки чи чаші для десерту. Сік апельсина процідити через сито у каструлю з товстим дном. Додати жовтки, ванільний цукор і крохмаль, перемішати.

вишневий десерт за 5 хвилин без желатину й випічки
Шматочки печива. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на невеликому вогні до загуснення, постійно помішуючи. Перекласти в миску, накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити вершки зі згущеним молоком до пишного стану. З’єднати з охолодженим апельсиновим кремом, акуратно перемішати.

десерт за 5 хвилин без желатину й випічки
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для вишневої начинки у сотейнику змішати вишні, лимонний сік, цукор і крохмаль. Довести до кипіння, проварити до загуснення, охолодити.

смачний вишневий десерт без желатину й випічки
Десерт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

На шар печива викласти крем, зверху — вишневу начинку. За бажанням прикрасити ягодами чи м’ятою. Подавати охолодженим.

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