Вишневий десерт за 5 хвилин без желатину й випічки — фаворит рецептів на літо

Десерт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яскравий десерт з вишневою начинкою готується всього п'ять хвилин, не потребує ні духовки, ні желатину. Ніжний крем із вершків та апельсинового соку, просочене лимонним соком печиво й насичена ягідна нотка — ідеальне поєднання для спекотного літа.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печиво савоярді — 100 г;

сік лимона — з 2 шт.

Для крему:

сік апельсина — з 3 шт.;

жовтки — 2 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 10 г;

вершки для збивання — 150 мл.;

згущене молоко — 100 г.

Для вишневої начинки:

вишня — 200 г;

сік лимона — з 1 шт.;

цукор — 30 г;

кукурудзяний крохмаль — 15 г.

Спосіб приготування

Поламати печиво руками, збризнути свіжим лимонним соком, викласти у креманки чи чаші для десерту. Сік апельсина процідити через сито у каструлю з товстим дном. Додати жовтки, ванільний цукор і крохмаль, перемішати.

Шматочки печива. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на невеликому вогні до загуснення, постійно помішуючи. Перекласти в миску, накрити плівкою в контакт, охолодити. Окремо збити вершки зі згущеним молоком до пишного стану. З’єднати з охолодженим апельсиновим кремом, акуратно перемішати.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для вишневої начинки у сотейнику змішати вишні, лимонний сік, цукор і крохмаль. Довести до кипіння, проварити до загуснення, охолодити.

Десерт з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

На шар печива викласти крем, зверху — вишневу начинку. За бажанням прикрасити ягодами чи м’ятою. Подавати охолодженим.

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