Вишневый десерт за 5 минут без желатина и выпечки — фаворит рецептов на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут — без выпечки и желатина
Этот яркий десерт с вишневой начинкой готовится всего за пять минут, не требует ни духовки, ни желатина. Нежный крем из сливок и апельсинового сока, пропитанное лимонным соком печенье и насыщенная ягодная нотка — идеальное сочетание для жаркого лета.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье савоярди — 100 г;
- сок лимона — из 2 шт.
Для крема:
- сок апельсина — из 3 шт.;
- желтки — 2 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 10 г;
- сливки для взбивания — 150 мл.;
- сгущенное молоко — 100 г.
Для вишневой начинки:
- вишня — 200 г;
- сок лимона — из 1 шт.;
- сахар — 30 г;
- кукурузный крахмал — 15 г.
Способ приготовления
Поломать печенье руками, сбрызнуть свежим лимонным соком, выложить в креманки или чаши для десерта. Сок апельсина процедить через сито в кастрюлю с толстым дном. Добавить желтки, ванильный сахар и крахмал, перемешать.
Варить на небольшом огне до загустения, постоянно помешивая. Переложить в миску, накрыть пленкой в контакт, охладить. Отдельно взбить сливки со сгущенкой до пышного состояния. Соединить с охлажденным апельсиновым кремом, аккуратно перемешать.
Для вишневой начинки в сотейнике смешать вишни, лимонный сок, сахар и крахмал. Довести до кипения, проварить до загустения, охладить.
На слой печенья выложить крем, сверху — вишневую начинку. По желанию украсить ягодами или мятой. Подавать охлажденным.
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