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Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут — без выпечки и желатина

7 июля 2025 03:00
Марина Евтягина - Редактор
Вишневый десерт за 5 минут без желатина и выпечки — фаворит рецептов на лето
Десерт с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот яркий десерт с вишневой начинкой готовится всего за пять минут, не требует ни духовки, ни желатина. Нежный крем из сливок и апельсинового сока, пропитанное лимонным соком печенье и насыщенная ягодная нотка — идеальное сочетание для жаркого лета.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • печенье савоярди — 100 г;
  • сок лимона — из 2 шт.

Для крема:

  • сок апельсина — из 3 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 10 г;
  • сливки для взбивания — 150 мл.;
  • сгущенное молоко — 100 г.

Для вишневой начинки:

  • вишня — 200 г;
  • сок лимона — из 1 шт.;
  • сахар — 30 г;
  • кукурузный крахмал — 15 г.

Способ приготовления

Поломать печенье руками, сбрызнуть свежим лимонным соком, выложить в креманки или чаши для десерта. Сок апельсина процедить через сито в кастрюлю с толстым дном. Добавить желтки, ванильный сахар и крахмал, перемешать.

вишневий десерт за 5 хвилин без желатину й випічки
Кусочки печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на небольшом огне до загустения, постоянно помешивая. Переложить в миску, накрыть пленкой в контакт, охладить. Отдельно взбить сливки со сгущенкой до пышного состояния. Соединить с охлажденным апельсиновым кремом, аккуратно перемешать.

десерт за 5 хвилин без желатину й випічки
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для вишневой начинки в сотейнике смешать вишни, лимонный сок, сахар и крахмал. Довести до кипения, проварить до загустения, охладить.

смачний вишневий десерт без желатину й випічки
Десерт с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

На слой печенья выложить крем, сверху — вишневую начинку. По желанию украсить ягодами или мятой. Подавать охлажденным.

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