Шоколадный торт на 8 ложек — проверенный рецепт от кумы

12 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шоколадный торт на 8 ложек — простой рецепт с насыщенным вкусом
Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua
Этот шоколадный торт на 8 ложек готовится без лишних хлопот, но поражает насыщенным вкусом и нежной текстурой. Простой набор ингредиентов, минимум времени и у вас на столе настоящий домашний шедевр, который легко станет любимым в семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 8 ст. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • масло — 8 ст. л.;
  • мука — 7 ст. л.;
  • какао (несладкое) — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 7 г.

Для пропитки:

  • молоко — 100 мл.;
  • какао (сладкое) — 1 ст. л.

Для крема:

  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • какао (несладкое) — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 3 ст. л;
  • молоко — 200 мл.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • черный шоколад — 80 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить ванильный и обычный сахар, перемешать. Влить молоко и масло, снова размешать.

рецепт шоколадного торта
Шоколадный бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель. Всыпать сухую смесь в жидкие ингредиенты и перемешать до однородного теста без комочков. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать при температуре 180 °C около 30 минут. Готовый корж полностью остудить.

простий рецепт шоколадного торта
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для пропитки смешать молоко с какао. Для крема соединить крахмал, какао, ванильный и обычный сахар, влить молоко и варить на среднем огне, помешивая, до загустения. Добавить сливочное масло и шоколад, перемешать до гладкой текстуры.

смачний шоколадний торт
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Корж разрезать пополам, пропитать молочно-шоколадной смесью, смазать кремом и сложить. Поставить торт в холодильник для стабилизации крема. Перед подачей украсить шоколадной стружкой. Десерт получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и выглядит по-настоящему празднично.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые отлично подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

какао десерт выпечка шоколад шоколадный торт
