Шоколадный торт на 8 ложек — простой рецепт с насыщенным вкусом

Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот шоколадный торт на 8 ложек готовится без лишних хлопот, но поражает насыщенным вкусом и нежной текстурой. Простой набор ингредиентов, минимум времени и у вас на столе настоящий домашний шедевр, который легко станет любимым в семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

масло — 8 ст. л.;

мука — 7 ст. л.;

какао (несладкое) — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 7 г.

Для пропитки:

молоко — 100 мл.;

какао (сладкое) — 1 ст. л.

Для крема:

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

какао (несладкое) — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 3 ст. л;

молоко — 200 мл.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

черный шоколад — 80 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить ванильный и обычный сахар, перемешать. Влить молоко и масло, снова размешать.

Шоколадный бисквит. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель. Всыпать сухую смесь в жидкие ингредиенты и перемешать до однородного теста без комочков. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать при температуре 180 °C около 30 минут. Готовый корж полностью остудить.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для пропитки смешать молоко с какао. Для крема соединить крахмал, какао, ванильный и обычный сахар, влить молоко и варить на среднем огне, помешивая, до загустения. Добавить сливочное масло и шоколад, перемешать до гладкой текстуры.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Корж разрезать пополам, пропитать молочно-шоколадной смесью, смазать кремом и сложить. Поставить торт в холодильник для стабилизации крема. Перед подачей украсить шоколадной стружкой. Десерт получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и выглядит по-настоящему празднично.

