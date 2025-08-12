Шоколадный торт на 8 ложек — простой рецепт с насыщенным вкусом

Шоколадный торт на 8 ложек — проверенный рецепт от кумы
Этот шоколадный торт на 8 ложек готовится без лишних хлопот, но поражает насыщенным вкусом и нежной текстурой. Простой набор ингредиентов, минимум времени и у вас на столе настоящий домашний шедевр, который легко станет любимым в семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- масло — 8 ст. л.;
- мука — 7 ст. л.;
- какао (несладкое) — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 7 г.
Для пропитки:
- молоко — 100 мл.;
- какао (сладкое) — 1 ст. л.
Для крема:
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- какао (несладкое) — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 3 ст. л;
- молоко — 200 мл.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- черный шоколад — 80 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить ванильный и обычный сахар, перемешать. Влить молоко и масло, снова размешать.
В отдельной емкости смешать муку, какао и разрыхлитель. Всыпать сухую смесь в жидкие ингредиенты и перемешать до однородного теста без комочков. Форму смазать маслом, вылить тесто и выпекать при температуре 180 °C около 30 минут. Готовый корж полностью остудить.
Для пропитки смешать молоко с какао. Для крема соединить крахмал, какао, ванильный и обычный сахар, влить молоко и варить на среднем огне, помешивая, до загустения. Добавить сливочное масло и шоколад, перемешать до гладкой текстуры.
Корж разрезать пополам, пропитать молочно-шоколадной смесью, смазать кремом и сложить. Поставить торт в холодильник для стабилизации крема. Перед подачей украсить шоколадной стружкой. Десерт получается нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и выглядит по-настоящему празднично.
