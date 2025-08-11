Торт 3 склянки без міксера — простий шоколадний рецепт з кремом

Шоколадний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо шукаєте ідею для смачного та швидкого десерту без міксера й ваг — торт "3 склянки" стане ідеальним вибором. Простий рецепт, доступні інгредієнти та неймовірно ніжний смак, який точно підкорить усіх. Ідеальний варіант для домашньої випічки без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 1 склянка (200 мл);

кефір або йогурт — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

какао — 2 ст. л. з гіркою;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — 4 ст. л.

Для крему:

сметана 20–30% — 350 г;

варене згущене молоко — 300 г (або до свого смаку).

Спосіб приготування

У великій мисці збити виделкою або вінчиком яйця з дрібкою солі. Ввести цукор і кефір, перемішати до розчинення цукру. Додати олію, знову ретельно перемішати.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо змішати борошно, какао та соду. Поступово додавати сухі інгредієнти до рідкої суміші, замішуючи ложкою або вінчиком до однорідної консистенції без грудочок.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати форму діаметром 20–22 см — змастити маслом або вистелити пергаментом. Вилити тісто у форму, розрівняти поверхню.

Шоколадний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при температурі 180 °C приблизно 35–40 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Поки корж охолоджується, приготувати крем: змішати сметану зі згущеним молоком до однорідного стану.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Остиглий корж розрізати на 2 або 3 частини. Кожен шар перемазати кремом. За бажанням прикрасити тертим шоколадом, горішками або какао. Готовий торт охолодити в холодильнику щонайменше на 1 годину — після цього десерт буде ідеально ніжним та ароматним.

