Торт 3 стакана без миксера — простой шоколадный рецепт с кремом

Шоколадный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Если ищете идею для вкусного и быстрого десерта без миксера и весов — торт "3 стакана" станет идеальным выбором. Простой рецепт, доступные ингредиенты и невероятно нежный вкус, который точно покорит всех. Идеальный вариант для домашней выпечки без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 стакан (200 мл.);

кефир или йогурт — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

какао — 2 ст. л. с горкой;

сода — 0,5 ч. л.;

масло — 4 ст. л.

Для крема:

сметана 20-30% — 350 г;

вареная сгущенка — 300 г (или по своему вкусу).

Способ приготовления

В большой миске взбить вилкой или венчиком яйца со щепоткой соли. Ввести сахар и кефир, перемешать до растворения сахара. Добавить растительное масло, снова тщательно перемешать.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно смешать муку, какао и соду. Постепенно добавлять сухие ингредиенты к жидкой смеси, замешивая ложкой или венчиком до однородной консистенции без комочков.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить форму диаметром 20-22 см — смазать маслом или выстелить пергаментом. Вылить тесто в форму, разровнять поверхность.

Шоколадный бисквит. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Пока корж охлаждается, приготовить крем: смешать сметану со сгущенным молоком до однородного состояния.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Остывший корж разрезать на 2 или 3 части. Каждый слой перемазать кремом. По желанию украсить тертым шоколадом, орешками или какао. Готовый торт охладить в холодильнике минимум на 1 час - после этого десерт будет идеально нежным и ароматным.

