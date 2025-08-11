Видео
Торт "3 стакана" без миксера и весов — простой шоколадный десерт

11 августа 2025 03:00
Торт 3 стакана без миксера — простой шоколадный рецепт с кремом
Шоколадный торт. Фото: smakuiemo.com.ua
Если ищете идею для вкусного и быстрого десерта без миксера и весов — торт "3 стакана" станет идеальным выбором. Простой рецепт, доступные ингредиенты и невероятно нежный вкус, который точно покорит всех. Идеальный вариант для домашней выпечки без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 стакан (200 мл.);
  • кефир или йогурт — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • какао — 2 ст. л. с горкой;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • масло — 4 ст. л.

Для крема:

  • сметана 20-30% — 350 г;
  • вареная сгущенка — 300 г (или по своему вкусу).

Способ приготовления

В большой миске взбить вилкой или венчиком яйца со щепоткой соли. Ввести сахар и кефир, перемешать до растворения сахара. Добавить растительное масло, снова тщательно перемешать.

рецепт шоколадного торта
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно смешать муку, какао и соду. Постепенно добавлять сухие ингредиенты к жидкой смеси, замешивая ложкой или венчиком до однородной консистенции без комочков.

торт з шоколадним бісквітом
Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить форму диаметром 20-22 см — смазать маслом или выстелить пергаментом. Вылить тесто в форму, разровнять поверхность.

рецепт домашнього торта
Шоколадный бисквит. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Пока корж охлаждается, приготовить крем: смешать сметану со сгущенным молоком до однородного состояния.

рецепт торта без міксера
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Остывший корж разрезать на 2 или 3 части. Каждый слой перемазать кремом. По желанию украсить тертым шоколадом, орешками или какао. Готовый торт охладить в холодильнике минимум на 1 час - после этого десерт будет идеально нежным и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

десерт рецепт выпечка шоколадный торт крем для торта
