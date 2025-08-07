Відео
Десерт за 5 хвилин як у пекарні — смачні слойки з готового тіста

7 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Слойки з ягодами з готового тіста – простий десерт за 5 хвилин як у пекарні
Слойки з ягодами. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці ароматні слойки з ягодами готуються настільки легко, що ви встигнете зробити їх за п'ять хвилин – а на смак вони як із найкращої пекарні. Знадобиться всього кілька інгредієнтів і трохи фантазії, щоб перетворити звичайне тісто на справжній десерт для всієї родини. Теплі, хрусткі, з соковитою начинкою – саме те, що треба до чаю.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться: 

  • ягоди (будь-які сезонні) — 300 г;
  • цукор — 2 ст. л. або до свого смаку;
  • вода — 2–3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • листкове бездріжджове тісто — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор для посипання — до свого смаку.

Спосіб приготування

Приготуйте начинку: у сотейнику з'єднати ягоди, цукор, воду та крохмаль. Поставити на невеликий вогонь і довести до загустіння, постійно помішуючи. Коли суміш стане густою та блискучою — зняти з плити й охолодити.

слойки з ягодами
Ягідна начинка. Фото: кадр з відео

Тісто розморозити, розкачати і нарізати на однакові квадрати.

десерт з листкового тіста
Листкове тісто. Фото: кадр з відео

В центрі кожного квадрата зробити надрізи так, щоб утворився ще один маленький квадрат, залишаючи краї неушкодженими. У середину викласти трохи охолодженої начинки.

рецепт десерту з листкового тіста
Тісто та ягоди. Фото: кадр з відео

Краї тіста змастити збитим яйцем і за бажанням посипати цукром для хрусткої скоринки. Випікати у попередньо розігрітій духовці при 190°C приблизно 15–20 хвилин — до золотистого кольору.

слойки з ягодами за 15 хвилин
Готові слойки. Фото: кадр з відео

Готові слойки подавати теплими або охолодженими — смакуватимуть однаково чудово.

