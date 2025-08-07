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Десерт за 5 мин. как в пекарне — вкусные слойки из готового теста

7 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Слойки с ягодами из готового теста — простой десерт за 5 минут как в пекарне
Слойки с ягодами. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти ароматные слойки с ягодами готовятся настолько легко, что вы успеете сделать их за пять минут — а на вкус они как из лучшей пекарни. Понадобится всего несколько ингредиентов и немного фантазии, чтобы превратить обычное тесто в настоящий десерт для всей семьи. Теплые, хрустящие, с сочной начинкой — именно то, что нужно к чаю.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • ягоды (любые сезонные) — 300 г;
  • сахар — 2 ст. л. или по своему вкусу;
  • вода — 2-3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • слоеное бездрожжевое тесто — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар для посыпки — по своему вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте начинку: в сотейнике соединить ягоды, сахар, воду и крахмал. Поставить на небольшой огонь и довести до загустения, постоянно помешивая. Когда смесь станет густой и блестящей — снять с плиты и охладить.

слойки з ягодами
Ягодная начинка. Фото: кадр из видео

Тесто разморозить, раскатать и нарезать на одинаковые квадраты.

десерт з листкового тіста
Слоеное тесто. Фото: кадр из видео

В центре каждого квадрата сделать надрезы так, чтобы образовался еще один маленький квадрат, оставляя края неповрежденными. В середину выложить немного охлажденной начинки.

рецепт десерту з листкового тіста
Тесто и ягоды. Фото: кадр из видео

Края теста смазать взбитым яйцом и по желанию посыпать сахаром для хрустящей корочки. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 190°C примерно 15-20 минут — до золотистого цвета.

слойки з ягодами за 15 хвилин
Готовые слойки. Фото: кадр из видео

Готовые слойки подавать теплыми или охлажденными — на вкус одинаково замечательно.

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