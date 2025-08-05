Торт без випічки за 15 хвилин — рецепт з фото з печивом, кремом і горіхами

Торт без випічки за 15 хвилин — знадобиться 360 г сметани
Цей торт без випічки — справжній порятунок, коли потрібно швидко приготувати десерт, але зовсім немає часу. Усе, що потрібно — печиво, сметана, згущене молоко й трохи фантазії для оформлення. За 15 хвилин ви зберете торт, який чудово просочується, тримає форму й смакує як справжній домашній. Простий, ніжний, з горіховим хрускотом і шоколадною ноткою — ідеальний десерт до кави або святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печиво (будь-яке на ваш смак) — 550 г;
- сметана — 350 г;
- згущене молоко — 5 ст. л.;
- цукрова пудра — 2 ст. л.;
- сир маскарпоне або сирна маса — 200–250 г;
- горіхи (волоські, фундук, арахіс) — 150 г;
- шоколад — ½ плитки (для прикраси).
Спосіб приготування
Сметану викласти в глибоку миску й збити до пишної структури. Поступово додати згущене молоко, не припиняючи збивання.
Наприкінці всипати цукрову пудру та ще раз добре збити до густої, однорідної консистенції.
Форму (круглу або прямокутну) застелити харчовою плівкою. Викласти перший шар печива — підійде пісочне, вівсяне, галетне або крекери. Змастити кремом. Повторювати шари, чергуючи печиво та крем, завершуючи зверху щедрим шаром крему.
Поставити торт у холодильник щонайменше на 2 години для просочення. Тим часом підсушити горіхи й подрібнити.
Шоколад натерти на дрібну тертку. Маскарпоне або сирну масу збити до м’якої кремової текстури.
Коли торт застигне, акуратно вийняти з форми, змастити боки кремом із маскарпоне та посипати зверху горіхами, шоколадною стружкою чи іншим декором за бажанням. Подавати охолодженим.
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