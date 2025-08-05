Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Торт без випічки за 15 хвилин — знадобиться 360 г сметани arrow

Торт без випічки за 15 хвилин — знадобиться 360 г сметани

5 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт без випічки за 15 хвилин — рецепт з фото з печивом, кремом і горіхами
Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей торт без випічки — справжній порятунок, коли потрібно швидко приготувати десерт, але зовсім немає часу. Усе, що потрібно — печиво, сметана, згущене молоко й трохи фантазії для оформлення. За 15 хвилин ви зберете торт, який чудово просочується, тримає форму й смакує як справжній домашній. Простий, ніжний, з горіховим хрускотом і шоколадною ноткою — ідеальний десерт до кави або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво (будь-яке на ваш смак) — 550 г;
  • сметана — 350 г;
  • згущене молоко — 5 ст. л.;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.;
  • сир маскарпоне або сирна маса — 200–250 г;
  • горіхи (волоські, фундук, арахіс) — 150 г;
  • шоколад — ½ плитки (для прикраси).

Спосіб приготування

Сметану викласти в глибоку миску й збити до пишної структури. Поступово додати згущене молоко, не припиняючи збивання.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом, кремом і горіхами
Приготування крему. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці всипати цукрову пудру та ще раз добре збити до густої, однорідної консистенції.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом, кремом
Печиво та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму (круглу або прямокутну) застелити харчовою плівкою. Викласти перший шар печива — підійде пісочне, вівсяне, галетне або крекери. Змастити кремом. Повторювати шари, чергуючи печиво та крем, завершуючи зверху щедрим шаром крему.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом
Білий крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на 2 години для просочення. Тим часом підсушити горіхи й подрібнити.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото
Торт та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколад натерти на дрібну тертку. Маскарпоне або сирну масу збити до м’якої кремової текстури.

Торт без випічки за 15 хвилин
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли торт застигне, акуратно вийняти з форми, змастити боки кремом із маскарпоне та посипати зверху горіхами, шоколадною стружкою чи іншим декором за бажанням. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт торт рецепт печиво сметана без випічки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації