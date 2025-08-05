Торт без випічки за 15 хвилин — рецепт з фото з печивом, кремом і горіхами

Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей торт без випічки — справжній порятунок, коли потрібно швидко приготувати десерт, але зовсім немає часу. Усе, що потрібно — печиво, сметана, згущене молоко й трохи фантазії для оформлення. За 15 хвилин ви зберете торт, який чудово просочується, тримає форму й смакує як справжній домашній. Простий, ніжний, з горіховим хрускотом і шоколадною ноткою — ідеальний десерт до кави або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

печиво (будь-яке на ваш смак) — 550 г;

сметана — 350 г;

згущене молоко — 5 ст. л.;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

сир маскарпоне або сирна маса — 200–250 г;

горіхи (волоські, фундук, арахіс) — 150 г;

шоколад — ½ плитки (для прикраси).

Спосіб приготування

Сметану викласти в глибоку миску й збити до пишної структури. Поступово додати згущене молоко, не припиняючи збивання.

Приготування крему. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці всипати цукрову пудру та ще раз добре збити до густої, однорідної консистенції.

Печиво та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму (круглу або прямокутну) застелити харчовою плівкою. Викласти перший шар печива — підійде пісочне, вівсяне, галетне або крекери. Змастити кремом. Повторювати шари, чергуючи печиво та крем, завершуючи зверху щедрим шаром крему.

Білий крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на 2 години для просочення. Тим часом підсушити горіхи й подрібнити.

Торт та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколад натерти на дрібну тертку. Маскарпоне або сирну масу збити до м’якої кремової текстури.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли торт застигне, акуратно вийняти з форми, змастити боки кремом із маскарпоне та посипати зверху горіхами, шоколадною стружкою чи іншим декором за бажанням. Подавати охолодженим.

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