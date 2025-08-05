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Торт без выпечки за 15 минут — понадобится 360 г сметаны

5 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт без выпечки за 15 минут — рецепт с фото с печеньем, кремом и орехами
Торт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот торт без выпечки — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить десерт, но совсем нет времени. Все, что нужно — печенье, сметана, сгущенное молоко и немного фантазии для оформления. За 15 минут вы соберете торт, который прекрасно пропитывается, держит форму и на вкус как настоящий домашний. Простой, нежный, с ореховым хрустом и шоколадной ноткой — идеальный десерт к кофе или праздничному столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • печенье (любое на ваш вкус) — 550 г;
  • сметана — 350 г;
  • сгущенное молоко — 5 ст. л.;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • творог маскарпоне или творожная масса — 200-250 г;
  • орехи (грецкие, фундук, арахис) — 150 г;
  • шоколад — ½ плитки (для украшения).

Способ приготовления

Сметану выложить в глубокую миску и взбить до пышной структуры. Постепенно добавить сгущенное молоко, не прекращая взбивания.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом, кремом і горіхами
Приготовление крема. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце всыпать сахарную пудру и еще раз хорошо взбить до густой, однородной консистенции.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом, кремом
Печенье и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму (круглую или прямоугольную) застелить пищевой пленкой. Выложить первый слой печенья — подойдет песочное, овсяное, галетное или крекеры. Смазать кремом. Повторять слои, чередуя печенье и крем, завершая сверху щедрым слоем крема.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото з печивом
Белый крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 2 часа для пропитки. Тем временем подсушить орехи и измельчить.

Торт без випічки за 15 хвилин, рецепт з фото
Торт и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколад натереть на мелкую терку. Маскарпоне или творожную массу взбить до мягкой кремовой текстуры.

Торт без випічки за 15 хвилин
Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда торт застынет, аккуратно вынуть из формы, смазать бока кремом с маскарпоне и посыпать сверху орехами, шоколадной стружкой или другим декором по желанию. Подавать охлажденным.

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