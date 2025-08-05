Торт без выпечки за 15 минут — рецепт с фото с печеньем, кремом и орехами

Торт без выпечки за 15 минут — понадобится 360 г сметаны
Этот торт без выпечки — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить десерт, но совсем нет времени. Все, что нужно — печенье, сметана, сгущенное молоко и немного фантазии для оформления. За 15 минут вы соберете торт, который прекрасно пропитывается, держит форму и на вкус как настоящий домашний. Простой, нежный, с ореховым хрустом и шоколадной ноткой — идеальный десерт к кофе или праздничному столу.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- печенье (любое на ваш вкус) — 550 г;
- сметана — 350 г;
- сгущенное молоко — 5 ст. л.;
- сахарная пудра — 2 ст. л.;
- творог маскарпоне или творожная масса — 200-250 г;
- орехи (грецкие, фундук, арахис) — 150 г;
- шоколад — ½ плитки (для украшения).
Способ приготовления
Сметану выложить в глубокую миску и взбить до пышной структуры. Постепенно добавить сгущенное молоко, не прекращая взбивания.
В конце всыпать сахарную пудру и еще раз хорошо взбить до густой, однородной консистенции.
Форму (круглую или прямоугольную) застелить пищевой пленкой. Выложить первый слой печенья — подойдет песочное, овсяное, галетное или крекеры. Смазать кремом. Повторять слои, чередуя печенье и крем, завершая сверху щедрым слоем крема.
Поставить торт в холодильник минимум на 2 часа для пропитки. Тем временем подсушить орехи и измельчить.
Шоколад натереть на мелкую терку. Маскарпоне или творожную массу взбить до мягкой кремовой текстуры.
Когда торт застынет, аккуратно вынуть из формы, смазать бока кремом с маскарпоне и посыпать сверху орехами, шоколадной стружкой или другим декором по желанию. Подавать охлажденным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!