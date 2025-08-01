Шоколадний десерт без цукру — рецепт з фото легкого смаколика на літо

Десерт з какао на літо без цукру — можна їсти навіть вночі
Цей десерт — справжня знахідка для тих, хто уникає цукру, але любить солодке. Банани дарують природну солодкість, какао — насичений смак, а приємна текстура робить його ідеальним охолодженим смаколиком. Готується за 5 хвилин і не потребує духовки — просто змішати, залити у формочки та поставити в холодильник.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться:
- желатин — 30 г;
- вода — 120 мл;
- банани стиглі — 4 шт.;
- какао — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Желатин залити водою, перемішати й залишити для набухання згідно з інструкцією на упаковці. Стиглі банани подрібнити блендером до однорідної маси. Додати какао й ще раз збити до гладкої текстури.
Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці (не доводити до кипіння). Влити в бананово-какаовий крем і швидко перемішати.
Розлити масу по силіконових або металевих формочках для кексів. Поставити в холодильник щонайменше на 3–4 години до повного застигання.
Подавати охолодженим. За бажанням можна посипати тертим шоколадом, горішками або кокосовою стружкою.
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