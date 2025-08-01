Шоколадний десерт без цукру — рецепт з фото легкого смаколика на літо

Десерт з какао. Фото: кадр з відео

Цей десерт — справжня знахідка для тих, хто уникає цукру, але любить солодке. Банани дарують природну солодкість, какао — насичений смак, а приємна текстура робить його ідеальним охолодженим смаколиком. Готується за 5 хвилин і не потребує духовки — просто змішати, залити у формочки та поставити в холодильник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

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Вам знадобиться:

желатин — 30 г;

вода — 120 мл;

банани стиглі — 4 шт.;

какао — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Желатин залити водою, перемішати й залишити для набухання згідно з інструкцією на упаковці. Стиглі банани подрібнити блендером до однорідної маси. Додати какао й ще раз збити до гладкої текстури.

Додавання какао. Фото: кадр з відео

Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці (не доводити до кипіння). Влити в бананово-какаовий крем і швидко перемішати.

Приготування десерту. Фото: кадр з відео

Розлити масу по силіконових або металевих формочках для кексів. Поставити в холодильник щонайменше на 3–4 години до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: кадр з відео

Подавати охолодженим. За бажанням можна посипати тертим шоколадом, горішками або кокосовою стружкою.

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