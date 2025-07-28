Торт без випічки зі сметаною і фруктами — рецепт з фото десерту з печивом

Торт без випічки. Фото: кадр з відео

Цей ніжний торт без випічки — справжня знахідка для зайнятих господинь. Усього кілька доступних інгредієнтів — печиво, сметана й фрукти — а результат перетворюється на повноцінний святковий десерт. Завдяки желатину він прекрасно тримає форму, а кремова текстура та фруктова свіжість роблять його улюбленцем як дітей, так і дорослих.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуємо разом.

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Вам знадобиться:

печиво Марія — 350 г;

сметана — 900 г;

банани — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

ківі — 2 шт.;

желатин — 25 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

цукор — 1 скл.

Спосіб приготування

Желатин залити невеликою кількістю холодної води та залишити для набухання згідно з інструкцією на упаковці.

Желатин у воді. Фото: кадр з відео

Тим часом у великій мисці змішати сметану з цукром та ванільним цукром, перемішати вінчиком до однорідної маси. Підготувати фрукти: банани нарізати кружечками, апельсин очистити від плівок і порізати шматочками, ківі — тонкими скибками або кубиками.

Крем зі сметани та желатин. Фото: кадр з відео

Набряклий желатин нагріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. До нього поступово додати кілька ложок сметанної маси, перемішати, щоб вирівняти температуру, а потім влити цю суміш у загальну сметанну масу. Добре перемішати.

Крем, печиво та фрукти. Фото: кадр з відео

На дно форми з високими бортиками викласти шар печива, зверху — трохи сметанного крему з фруктами.

Приготування торта. Фото: кадр з відео

Чергувати шари печива, фруктів і крему, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з крему.

Застиглий торт. Фото: кадр з відео

Поставити торт у холодильник мінімум на 4–5 годин, а краще на ніч. Перед подачею за бажанням прикрасити фруктами або тертим шоколадом.

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