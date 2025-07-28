Торт без випічки зі сметаною і фруктами — рецепт з фото десерту з печивом

Торт без випічки на будь-яке свято — потрібні печиво та сметана
Цей ніжний торт без випічки — справжня знахідка для зайнятих господинь. Усього кілька доступних інгредієнтів — печиво, сметана й фрукти — а результат перетворюється на повноцінний святковий десерт. Завдяки желатину він прекрасно тримає форму, а кремова текстура та фруктова свіжість роблять його улюбленцем як дітей, так і дорослих.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуємо разом.
Вам знадобиться:
- печиво Марія — 350 г;
- сметана — 900 г;
- банани — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- ківі — 2 шт.;
- желатин — 25 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- цукор — 1 скл.
Спосіб приготування
Желатин залити невеликою кількістю холодної води та залишити для набухання згідно з інструкцією на упаковці.
Тим часом у великій мисці змішати сметану з цукром та ванільним цукром, перемішати вінчиком до однорідної маси. Підготувати фрукти: банани нарізати кружечками, апельсин очистити від плівок і порізати шматочками, ківі — тонкими скибками або кубиками.
Набряклий желатин нагріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. До нього поступово додати кілька ложок сметанної маси, перемішати, щоб вирівняти температуру, а потім влити цю суміш у загальну сметанну масу. Добре перемішати.
На дно форми з високими бортиками викласти шар печива, зверху — трохи сметанного крему з фруктами.
Чергувати шари печива, фруктів і крему, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з крему.
Поставити торт у холодильник мінімум на 4–5 годин, а краще на ніч. Перед подачею за бажанням прикрасити фруктами або тертим шоколадом.
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