Рецепт домашнього молочного десерту без желатину — ніжний, як пудинг

Молочний десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт передається від мами до доньки, бо він дарує той самий смак, який ми пам’ятаємо ще з дитинства. Простий набір інгредієнтів, але результат — наче десерт із дорогого ресторану. Шовковистий, ніжний, не надто солодкий, із легкою молочною ноткою. А головне — без желатину й без зайвого клопоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко — 1,75 л;

яйця — 4 шт.;

цукор — 150 г;

кукурудзяний або картопляний крохмаль — 6 ст. л.;

сіль — 1,2 ч. л.;

молоко (для крохмалю) — 0,25 л.

Спосіб приготування

Вилити молоко у велику каструлю та поставити на вогонь. Довести майже до кипіння. Паралельно в мисці з'єднати яйця з цукром, збити вінчиком до однорідності, не утворюючи піни.

Молоко та яєчна суміш. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо розчинити крохмаль у 250 мл холодного молока, щоб не було грудочок. З'єднати крохмальну суміш з яєчною та добре перемішати.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Як тільки молоко в каструлі почне кипіти, тонкою цівкою влити яєчно-крохмальну суміш, постійно помішуючи ложкою або віничком. Варити на середньому вогні, безперервно мішати, поки маса не загусне — це займе 2–3 хвилини.

Структура десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню та одразу розлити гарячий десерт у попередньо підігріті тарілки. Це запобігає виділенню води та робить текстуру рівномірною. Залишити до повного охолодження. Подавати можна як теплим, так і охолодженим. Десерт має приємну кремову структуру та вишуканий смак домашнього пудингу.

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