Сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт приготування з фото — легкий холодний десерт із ягодами

Сирно-йогуртовий десерт "Дитяче диво" — без випічки
Цей десерт — справжнє відкриття для спекотних днів: без випікання, без зайвого цукру, тільки легка сирно-йогуртова текстура з натуральними ягодами. Готується за 10 хвилин, а має вигляд як витвір мистецтва. Діти в захваті, дорослі просять добавки.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 400 г;
- йогурт густий — 400 г;
- цукрова пудра — 90–120 г;
- ванільний цукор — 15 г;
- желатин швидкорозчинний — 15 г;
- вода холодна — 75 г;
- полуниця або інші ягоди — 150 г.
Для соусу:
- полуниця — 150 г;
- цукрова пудра або цукор — до свого смаку.
Спосіб приготування
Збити сир до однорідної кремової консистенції без грудочок. Додати густий натуральний йогурт, цукрову пудру, ванільний цукор і ще раз ретельно збити.
Желатин залити холодною водою, дати набрякнути, потім розчинити на водяній бані без доведення до кипіння. Ввести теплий желатин у сирно-йогуртову масу, швидко розмішати вінчиком до однорідності.
Полуницю нарізати дрібними кубиками, додати до маси й акуратно перемішати лопаткою. Перелити у форму (силіконову або вистелену плівкою) і поставити в холодильник мінімум на кілька годин.
Для соусу подрібнити полуницю з цукром або пудрою до стану пюре.
Після застигання десерт вийняти з форми, прикрасити ягодами, м’ятою й полити ягідним соусом.
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