Сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт приготування з фото — легкий холодний десерт із ягодами

Сирно-йогуртовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт — справжнє відкриття для спекотних днів: без випікання, без зайвого цукру, тільки легка сирно-йогуртова текстура з натуральними ягодами. Готується за 10 хвилин, а має вигляд як витвір мистецтва. Діти в захваті, дорослі просять добавки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 400 г;

йогурт густий — 400 г;

цукрова пудра — 90–120 г;

ванільний цукор — 15 г;

желатин швидкорозчинний — 15 г;

вода холодна — 75 г;

полуниця або інші ягоди — 150 г.

Для соусу:

полуниця — 150 г;

цукрова пудра або цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити сир до однорідної кремової консистенції без грудочок. Додати густий натуральний йогурт, цукрову пудру, ванільний цукор і ще раз ретельно збити.

Подрібнення сиру. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залити холодною водою, дати набрякнути, потім розчинити на водяній бані без доведення до кипіння. Ввести теплий желатин у сирно-йогуртову масу, швидко розмішати вінчиком до однорідності.

Сирна маса та желатин. Фото: smakuiemo.com.ua

Полуницю нарізати дрібними кубиками, додати до маси й акуратно перемішати лопаткою. Перелити у форму (силіконову або вистелену плівкою) і поставити в холодильник мінімум на кілька годин.

Сирна маса та полуниця. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу подрібнити полуницю з цукром або пудрою до стану пюре.

Сирний десерт з полуницею. Фото: smakuiemo.com.ua

Після застигання десерт вийняти з форми, прикрасити ягодами, м’ятою й полити ягідним соусом.

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