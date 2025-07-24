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Головна arrow Смак arrow Сирно-йогуртовий десерт "Дитяче диво" — без випічки arrow

Сирно-йогуртовий десерт "Дитяче диво" — без випічки

24 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт приготування з фото — легкий холодний десерт із ягодами
Сирно-йогуртовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей десерт — справжнє відкриття для спекотних днів: без випікання, без зайвого цукру, тільки легка сирно-йогуртова текстура з натуральними ягодами. Готується за 10 хвилин, а має вигляд як витвір мистецтва. Діти в захваті, дорослі просять добавки.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 400 г;
  • йогурт густий — 400 г;
  • цукрова пудра — 90–120 г;
  • ванільний цукор — 15 г;
  • желатин швидкорозчинний — 15 г;
  • вода холодна — 75 г;
  • полуниця або інші ягоди — 150 г.

Для соусу:

  • полуниця — 150 г;
  • цукрова пудра або цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити сир до однорідної кремової консистенції без грудочок. Додати густий натуральний йогурт, цукрову пудру, ванільний цукор і ще раз ретельно збити.

сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт приготування з фото
Подрібнення сиру. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залити холодною водою, дати набрякнути, потім розчинити на водяній бані без доведення до кипіння. Ввести теплий желатин у сирно-йогуртову масу, швидко розмішати вінчиком до однорідності.

сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт приготування
Сирна маса та желатин. Фото: smakuiemo.com.ua

Полуницю нарізати дрібними кубиками, додати до маси й акуратно перемішати лопаткою. Перелити у форму (силіконову або вистелену плівкою) і поставити в холодильник мінімум на кілька годин.

смачний сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт
Сирна маса та полуниця. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу подрібнити полуницю з цукром або пудрою до стану пюре.

домашній смачний сирно-йогуртовий десерт без випічки рецепт
Сирний десерт з полуницею. Фото: smakuiemo.com.ua

Після застигання десерт вийняти з форми, прикрасити ягодами, м’ятою й полити ягідним соусом.

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