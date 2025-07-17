Рецепт пирога зі смородиною з кефіром і крихтою — легка випічка до чаю

Пиріг зі смородиною. Фото: gospodynka.com.ua

Цей ароматний пиріг зі смородиною готується за лічені хвилини — достатньо все змішати й поставити в духовку. Випічка виходить ніжною, повітряною, з приємною ягідною кислинкою та хрусткою крихтою зверху. Ідеальний десерт до чаю або на сніданок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 180 г;

ванільний цукор — 2 ч. л.;

кефір — 250 мл;

олія — 150 мл;

борошно — 370 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

смородина — 200 г;

борошно для ягід — 1 ст. л.

Для штрейзеля:

борошно — 80 г;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

ванільний цукор — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, звичайним і ванільним цукром. Додати кефір і олію, перемішати до однорідності.

Тісто та смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші. Смородину обкачати в ложці борошна й акуратно вмішати в тісто.

Крихта з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки (20–22 см) змастити вершковим маслом і присипати борошном. Вилити тісто у форму, зверху викласти ще трохи смородини.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати штрейзель: перетерти борошно з цукром, маслом і ванільним цукром до утворення крихти. Посипати пиріг зверху. Випікати при температурі 170 °C приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.

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