Рецепт пирога зі смородиною з кефіром і крихтою — легка випічка до чаю

Пиріг зі смородиною "Диво з печі" — все змішати й в духовку
Цей ароматний пиріг зі смородиною готується за лічені хвилини — достатньо все змішати й поставити в духовку. Випічка виходить ніжною, повітряною, з приємною ягідною кислинкою та хрусткою крихтою зверху. Ідеальний десерт до чаю або на сніданок.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 180 г;
- ванільний цукор — 2 ч. л.;
- кефір — 250 мл;
- олія — 150 мл;
- борошно — 370 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- смородина — 200 г;
- борошно для ягід — 1 ст. л.
Для штрейзеля:
- борошно — 80 г;
- цукор — 50 г;
- вершкове масло — 50 г;
- ванільний цукор — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, звичайним і ванільним цукром. Додати кефір і олію, перемішати до однорідності.
Окремо просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші. Смородину обкачати в ложці борошна й акуратно вмішати в тісто.
Форму для випічки (20–22 см) змастити вершковим маслом і присипати борошном. Вилити тісто у форму, зверху викласти ще трохи смородини.
Приготувати штрейзель: перетерти борошно з цукром, маслом і ванільним цукром до утворення крихти. Посипати пиріг зверху. Випікати при температурі 170 °C приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.
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