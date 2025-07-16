Швидкий десерт з полуницею, як у кав’ярні — рецепт ніжного пирога зі сметанною заливкою

Швидкий десерт з полуницею, як з дорогої кав'ярні — краще за торт
Цей пиріг з полуницею — справжня знахідка для тих, хто цінує десерти з мінімумом клопотів і максимумом задоволення. Тісто готується за лічені хвилини, сметанна заливка — ніжна й стабільна, а ягоди додають яскравий літній акцент.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вершкове масло (холодне) — 150 г;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 5 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — ¼ ч. л.;
- вода холодна — 1 ст. л. (за потреби);
- сметана (20%) — 400 г;
- яйця — 2 шт. (великі);
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- полуниця (свіжа або заморожена) — до свого смаку.
Спосіб приготування
Приготувати тісто: змішати натерте холодне вершкове масло, борошно, розпушувач, цукор і сіль до стану крихти. Додати яйце, швидко зібрати тісто в грудку. Якщо тісто надто сухе — додати ложку холодної води.
Розподілити тісто у роз’ємній формі діаметром 26 см, сформувати бортики заввишки 3 см. Поставити в холодильник.
Для заливки змішати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Додати яйця, перемішати, ввести сметану й знову перемішати до однорідності.
Вилити заливку на тісто, зверху викласти полуницю (розморожувати не потрібно). Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин. Після випікання залишити до повного охолодження — тоді начинка стабілізується.
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