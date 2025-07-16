Швидкий десерт з полуницею, як у кав’ярні — рецепт ніжного пирога зі сметанною заливкою

Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг з полуницею — справжня знахідка для тих, хто цінує десерти з мінімумом клопотів і максимумом задоволення. Тісто готується за лічені хвилини, сметанна заливка — ніжна й стабільна, а ягоди додають яскравий літній акцент.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вершкове масло (холодне) — 150 г;

борошно — 300 г;

розпушувач — 5 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — ¼ ч. л.;

вода холодна — 1 ст. л. (за потреби);

сметана (20%) — 400 г;

яйця — 2 шт. (великі);

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

полуниця (свіжа або заморожена) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Приготувати тісто: змішати натерте холодне вершкове масло, борошно, розпушувач, цукор і сіль до стану крихти. Додати яйце, швидко зібрати тісто в грудку. Якщо тісто надто сухе — додати ложку холодної води.

Вершкове масло та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Розподілити тісто у роз’ємній формі діаметром 26 см, сформувати бортики заввишки 3 см. Поставити в холодильник.

Тісто та полуниця. Фото: smachnenke.com.ua

Для заливки змішати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Додати яйця, перемішати, ввести сметану й знову перемішати до однорідності.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити заливку на тісто, зверху викласти полуницю (розморожувати не потрібно). Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 40–50 хвилин. Після випікання залишити до повного охолодження — тоді начинка стабілізується.

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