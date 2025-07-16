Быстрый десерт с клубникой, как в кафе — рецепт нежного пирога со сметанной заливкой

Быстрый десерт с клубникой, как из дорогой кофейни — лучше торта
Этот пирог с клубникой — настоящая находка для тех, кто ценит десерты с минимумом хлопот и максимумом удовольствия. Тесто готовится за считанные минуты, сметанная заливка — нежная и стабильная, а ягоды добавляют яркий летний акцент.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сливочное масло (холодное) — 150 г;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- вода холодная — 1 ст. л. (при необходимости);
- сметана (20%) — 400 г;
- яйца — 2 шт. (большие);
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- клубника (свежая или замороженная) — по своему вкусу.
Способ приготовления
Приготовить тесто: смешать натертое холодное сливочное масло, муку, разрыхлитель, сахар и соль до состояния крошки. Добавить яйцо, быстро собрать тесто в комок. Если тесто слишком сухое — добавить ложку холодной воды.
Распределить тесто в разъемной форме диаметром 26 см, сформировать бортики высотой 3 см. Поставить в холодильник.
Для заливки смешать сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавить яйца, перемешать, ввести сметану и снова перемешать до однородности.
Вылить заливку на тесто, сверху выложить клубнику (размораживать не нужно). Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-50 минут. После выпекания оставить до полного остывания — тогда начинка стабилизируется.
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