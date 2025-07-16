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Быстрый десерт с клубникой, как из дорогой кофейни — лучше торта

16 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Быстрый десерт с клубникой, как в кафе — рецепт нежного пирога со сметанной заливкой
Десерт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог с клубникой — настоящая находка для тех, кто ценит десерты с минимумом хлопот и максимумом удовольствия. Тесто готовится за считанные минуты, сметанная заливка — нежная и стабильная, а ягоды добавляют яркий летний акцент.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло (холодное) — 150 г;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • вода холодная — 1 ст. л. (при необходимости);
  • сметана (20%) — 400 г;
  • яйца — 2 шт. (большие);
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • клубника (свежая или замороженная) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Приготовить тесто: смешать натертое холодное сливочное масло, муку, разрыхлитель, сахар и соль до состояния крошки. Добавить яйцо, быстро собрать тесто в комок. Если тесто слишком сухое — добавить ложку холодной воды.

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Сливочное масло и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Распределить тесто в разъемной форме диаметром 26 см, сформировать бортики высотой 3 см. Поставить в холодильник.

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Тесто и клубника. Фото: smachnenke.com.ua

Для заливки смешать сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавить яйца, перемешать, ввести сметану и снова перемешать до однородности.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить заливку на тесто, сверху выложить клубнику (размораживать не нужно). Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 40-50 минут. После выпекания оставить до полного остывания — тогда начинка стабилизируется.

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