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Торт за 5 хв, без духовки — потрібно 350 г сиру та сезонні ягоди

11 липня 2025 03:00
Марина Євтягіна - Редактор
Сирний торт без випікання з ягодами — рецепт за 5 хвилин і завжди виходить ідеальним
Торт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей легкий сирний торт із чорної смородини або сезонних ягід не потребує духовки, довгої підготовки чи рідкісних інгредієнтів. Готується буквально за кілька хвилин, чудово застигає й має свіжий, збалансований смак — ідеальний варіант для літнього десерту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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  • шоколадне або пісочне печиво — 150 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • домашній сир — 350 г;
  • цукор — 160 г;
  • сметана — 250 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • швидкорозчинний желатин — 15 г;
  • вода холодна — 50 мл.;
  • чорна смородина або інші ягоди — 250 г.

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою та залишити на 10–15 хвилин до набухання. Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом. Викласти у форму, застелену пергаментом, добре утрамбувати й поставити в холодильник.

смачний десерт з ягодами
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У блендері збити сир, цукор, сметану та ванільний цукор до однорідної кремової маси. Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, влити у сирну масу й добре перемішати.

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рецепт десерту з ягодами без випічки
Ягідний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати ягоди, обережно перемішати ложкою. Вилити масу на охолоджену основу, розрівняти поверхню. Поставити в холодильник щонайменше на 3–4 години до повного застигання. Десерт виходить ніжним, освіжаючим та ідеально підходить для літа.

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