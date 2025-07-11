Сирний торт без випікання з ягодами — рецепт за 5 хвилин і завжди виходить ідеальним

Торт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий сирний торт із чорної смородини або сезонних ягід не потребує духовки, довгої підготовки чи рідкісних інгредієнтів. Готується буквально за кілька хвилин, чудово застигає й має свіжий, збалансований смак — ідеальний варіант для літнього десерту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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шоколадне або пісочне печиво — 150 г;

вершкове масло — 100 г;

домашній сир — 350 г;

цукор — 160 г;

сметана — 250 г;

ванільний цукор — 10 г;

швидкорозчинний желатин — 15 г;

вода холодна — 50 мл.;

чорна смородина або інші ягоди — 250 г.

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою та залишити на 10–15 хвилин до набухання. Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом. Викласти у форму, застелену пергаментом, добре утрамбувати й поставити в холодильник.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У блендері збити сир, цукор, сметану та ванільний цукор до однорідної кремової маси. Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, влити у сирну масу й добре перемішати.

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Ягідний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати ягоди, обережно перемішати ложкою. Вилити масу на охолоджену основу, розрівняти поверхню. Поставити в холодильник щонайменше на 3–4 години до повного застигання. Десерт виходить ніжним, освіжаючим та ідеально підходить для літа.

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