Сирний торт без випікання з ягодами — рецепт за 5 хвилин і завжди виходить ідеальним

Торт за 5 хв, без духовки — потрібно 350 г сиру та сезонні ягоди
Цей легкий сирний торт із чорної смородини або сезонних ягід не потребує духовки, довгої підготовки чи рідкісних інгредієнтів. Готується буквально за кілька хвилин, чудово застигає й має свіжий, збалансований смак — ідеальний варіант для літнього десерту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- шоколадне або пісочне печиво — 150 г;
- вершкове масло — 100 г;
- домашній сир — 350 г;
- цукор — 160 г;
- сметана — 250 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- швидкорозчинний желатин — 15 г;
- вода холодна — 50 мл.;
- чорна смородина або інші ягоди — 250 г.
Спосіб приготування
Желатин залити холодною водою та залишити на 10–15 хвилин до набухання. Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом. Викласти у форму, застелену пергаментом, добре утрамбувати й поставити в холодильник.
У блендері збити сир, цукор, сметану та ванільний цукор до однорідної кремової маси. Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, влити у сирну масу й добре перемішати.
Додати ягоди, обережно перемішати ложкою. Вилити масу на охолоджену основу, розрівняти поверхню. Поставити в холодильник щонайменше на 3–4 години до повного застигання. Десерт виходить ніжним, освіжаючим та ідеально підходить для літа.
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