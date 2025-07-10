Десерт Чудо з сиром, фруктами та сметаною — рецепт без випікання й завжди виходить ніжним

Десерт "Чудо" з ягодами або фруктами — потрібні сир та сметана
Цей легкий десерт на сметані з сиром та сезонними фруктами — справжнє відкриття для тих, хто хоче зробити щось смачне й ніжне без духовки. Готується просто, виглядає святково, а на смак як з дитинства. Ідеальний варіант для літа або коли хочеться солодкого без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 350 г (будь-якої жирності);
- сметана — 400 г (будь-якої жирності);
- цукор — 160 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- желатин швидкорозчинний — 25 г;
- вода холодна — 70 мл.;
- полуниця — 250 г;
- банани — 2 шт.;
- сік лимона — 2 ст. л.;
- білий шоколад — 30 г (для декору, за бажанням).
Спосіб приготування
У глибоку миску покласти сир і сметану. Додати звичайний і ванільний цукор. Збити все блендером до абсолютно гладкої, кремової консистенції.
Желатин залити холодною водою і залишити для набухання. Тим часом нарізати полуницю й банани невеликими шматочками, скропити лимонним соком і перемішати.
Набряклий желатин акуратно розтопити на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Не доводити до кипіння. Додати до сирної маси, ретельно перемішати. Взяти роз'ємну форму або кондитерське кільце діаметром 16 см. На дно викласти шар фруктів, потім залити сирною масою й розрівняти поверхню.
Накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 3–5 годин до повного застигання. Перед подачею прикрасити білим шоколадом або залишити як є.
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