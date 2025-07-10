Десерт Чудо з сиром, фруктами та сметаною — рецепт без випікання й завжди виходить ніжним

Десерт "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий десерт на сметані з сиром та сезонними фруктами — справжнє відкриття для тих, хто хоче зробити щось смачне й ніжне без духовки. Готується просто, виглядає святково, а на смак як з дитинства. Ідеальний варіант для літа або коли хочеться солодкого без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 350 г (будь-якої жирності);

сметана — 400 г (будь-якої жирності);

цукор — 160 г;

ванільний цукор — 10 г;

желатин швидкорозчинний — 25 г;

вода холодна — 70 мл.;

полуниця — 250 г;

банани — 2 шт.;

сік лимона — 2 ст. л.;

білий шоколад — 30 г (для декору, за бажанням).

Спосіб приготування

У глибоку миску покласти сир і сметану. Додати звичайний і ванільний цукор. Збити все блендером до абсолютно гладкої, кремової консистенції.

Сметана, сир та желатин. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити холодною водою і залишити для набухання. Тим часом нарізати полуницю й банани невеликими шматочками, скропити лимонним соком і перемішати.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Набряклий желатин акуратно розтопити на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Не доводити до кипіння. Додати до сирної маси, ретельно перемішати. Взяти роз'ємну форму або кондитерське кільце діаметром 16 см. На дно викласти шар фруктів, потім залити сирною масою й розрівняти поверхню.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити харчовою плівкою й поставити в холодильник на 3–5 годин до повного застигання. Перед подачею прикрасити білим шоколадом або залишити як є.

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