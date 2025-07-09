Десерт Хмаринка без духовки за 10 хвилин — рецепт з фото

Десерт без духовки "Хмаринка" — за 10 хв з простих інгредієнтів
Цей повітряний десерт справді виправдовує свою назву — Хмаринка. Без духовки, без метушні, з доступних інгредієнтів — він готується за лічені хвилини, а смакує як ніжний вершковий крем у поєднанні з шоколадом і хрусткою основою. Ідеальний варіант для гостей, родини або просто, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печиво — 300 г;
- вершкове масло (розтоплене) — 120 г;
- молоко — 30 мл. + 400 мл.;
- цукор — 70 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- жовток — 1 шт.;
- вершки для збивання (солодкі) — 200 мл.;
- молочний шоколад — 50 г;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво у крихту. Додати розтоплене вершкове масло та 30 мл молока, ретельно перемішати. Половину маси щільно викласти у роз’ємну форму (приблизно 20 см у діаметрі) і поставити в холодильник для стабілізації основи.
Для крему змішати цукор, крохмаль, ванільний цукор, жовток, вершки та 400 мл молока. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Додати шматочки шоколаду, перемішати до повного розчинення.
Викласти теплий крем на охолоджену основу, зверху посипати залишками печива. Поставити десерт у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.
Перед подачею посипати цукровою пудрою. Десерт виходить ніжним, з оксамитовою текстурою і легким шоколадним присмаком.
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