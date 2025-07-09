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Десерт без духовки "Хмаринка" — за 10 хв з простих інгредієнтів

9 липня 2025 03:00
Марина Євтягіна - Редактор
Десерт Хмаринка без духовки за 10 хвилин — рецепт з фото
Десерт "Хмаринка". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей повітряний десерт справді виправдовує свою назву — Хмаринка. Без духовки, без метушні, з доступних інгредієнтів — він готується за лічені хвилини, а смакує як ніжний вершковий крем у поєднанні з шоколадом і хрусткою основою. Ідеальний варіант для гостей, родини або просто, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • печиво — 300 г;
  • вершкове масло (розтоплене) — 120 г;
  • молоко — 30 мл. + 400 мл.;
  • цукор — 70 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • вершки для збивання (солодкі) — 200 мл.;
  • молочний шоколад — 50 г;
  • цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво у крихту. Додати розтоплене вершкове масло та 30 мл молока, ретельно перемішати. Половину маси щільно викласти у роз’ємну форму (приблизно 20 см у діаметрі) і поставити в холодильник для стабілізації основи.

десерт Хмаринка без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Подрібнене печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати цукор, крохмаль, ванільний цукор, жовток, вершки та 400 мл молока. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Додати шматочки шоколаду, перемішати до повного розчинення.

десерт без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Крем для десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти теплий крем на охолоджену основу, зверху посипати залишками печива. Поставити десерт у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.

простий десерт без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати цукровою пудрою. Десерт виходить ніжним, з оксамитовою текстурою і легким шоколадним присмаком.

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