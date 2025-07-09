Десерт Хмаринка без духовки за 10 хвилин — рецепт з фото

Десерт "Хмаринка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей повітряний десерт справді виправдовує свою назву — Хмаринка. Без духовки, без метушні, з доступних інгредієнтів — він готується за лічені хвилини, а смакує як ніжний вершковий крем у поєднанні з шоколадом і хрусткою основою. Ідеальний варіант для гостей, родини або просто, коли хочеться чогось солодкого без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печиво — 300 г;

вершкове масло (розтоплене) — 120 г;

молоко — 30 мл. + 400 мл.;

цукор — 70 г;

ванільний цукор — 8 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

жовток — 1 шт.;

вершки для збивання (солодкі) — 200 мл.;

молочний шоколад — 50 г;

цукрова пудра — за бажанням.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво у крихту. Додати розтоплене вершкове масло та 30 мл молока, ретельно перемішати. Половину маси щільно викласти у роз’ємну форму (приблизно 20 см у діаметрі) і поставити в холодильник для стабілізації основи.

Подрібнене печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати цукор, крохмаль, ванільний цукор, жовток, вершки та 400 мл молока. Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Додати шматочки шоколаду, перемішати до повного розчинення.

Крем для десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти теплий крем на охолоджену основу, зверху посипати залишками печива. Поставити десерт у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати цукровою пудрою. Десерт виходить ніжним, з оксамитовою текстурою і легким шоколадним присмаком.

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