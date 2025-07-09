Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Десерт без духовки "Облачко" — за 10 мин из простых ингредиентов arrow

Десерт без духовки "Облачко" — за 10 мин из простых ингредиентов

9 июля 2025 03:00
Марина Евтягина - Редактор
Десерт Облачко без духовки за 10 минут — рецепт с фото
Десерт "Тучка". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот воздушный десерт действительно оправдывает свое название — Облачко. Без духовки, без суеты, из доступных ингредиентов - он готовится за считанные минуты, а на вкус как нежный сливочный крем в сочетании с шоколадом и хрустящей основой. Идеальный вариант для гостей, семьи или просто, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • печенье — 300 г;
  • сливочное масло (растопленное) — 120 г;
  • молоко — 30 мл. + 400 мл.;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • кукурузный крахмал — 60 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сливки для взбивания (сладкие) — 200 мл.;
  • молочный шоколад — 50 г;
  • сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления

Измельчить печенье в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и 30 мл молока, тщательно перемешать. Половину массы плотно выложить в разъемную форму (примерно 20 см в диаметре) и поставить в холодильник для стабилизации основы.

десерт Хмаринка без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Измельченное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема смешать сахар, крахмал, ванильный сахар, желток, сливки и 400 мл молока. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Добавить кусочки шоколада, перемешать до полного растворения.

Реклама
десерт без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Крем для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить теплый крем на охлажденную основу, сверху посыпать остатками печенья. Поставить десерт в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

простий десерт без духовки за 10 хвилин, рецепт з фото
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Десерт получается нежным, с бархатной текстурой и легким шоколадным привкусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл молока.

десерт торт рецепт печенье без выпечки
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации