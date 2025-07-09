Десерт Облачко без духовки за 10 минут — рецепт с фото

Десерт без духовки "Облачко" — за 10 мин из простых ингредиентов
Этот воздушный десерт действительно оправдывает свое название — Облачко. Без духовки, без суеты, из доступных ингредиентов - он готовится за считанные минуты, а на вкус как нежный сливочный крем в сочетании с шоколадом и хрустящей основой. Идеальный вариант для гостей, семьи или просто, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- печенье — 300 г;
- сливочное масло (растопленное) — 120 г;
- молоко — 30 мл. + 400 мл.;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- желток — 1 шт.;
- сливки для взбивания (сладкие) — 200 мл.;
- молочный шоколад — 50 г;
- сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
Измельчить печенье в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и 30 мл молока, тщательно перемешать. Половину массы плотно выложить в разъемную форму (примерно 20 см в диаметре) и поставить в холодильник для стабилизации основы.
Для крема смешать сахар, крахмал, ванильный сахар, желток, сливки и 400 мл молока. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Добавить кусочки шоколада, перемешать до полного растворения.
Выложить теплый крем на охлажденную основу, сверху посыпать остатками печенья. Поставить десерт в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Десерт получается нежным, с бархатной текстурой и легким шоколадным привкусом.
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