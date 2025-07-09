Десерт Облачко без духовки за 10 минут — рецепт с фото

Десерт "Тучка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот воздушный десерт действительно оправдывает свое название — Облачко. Без духовки, без суеты, из доступных ингредиентов - он готовится за считанные минуты, а на вкус как нежный сливочный крем в сочетании с шоколадом и хрустящей основой. Идеальный вариант для гостей, семьи или просто, когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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печенье — 300 г;

сливочное масло (растопленное) — 120 г;

молоко — 30 мл. + 400 мл.;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 8 г;

кукурузный крахмал — 60 г;

желток — 1 шт.;

сливки для взбивания (сладкие) — 200 мл.;

молочный шоколад — 50 г;

сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления

Измельчить печенье в крошку. Добавить растопленное сливочное масло и 30 мл молока, тщательно перемешать. Половину массы плотно выложить в разъемную форму (примерно 20 см в диаметре) и поставить в холодильник для стабилизации основы.

Измельченное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема смешать сахар, крахмал, ванильный сахар, желток, сливки и 400 мл молока. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Добавить кусочки шоколада, перемешать до полного растворения.

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Крем для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить теплый крем на охлажденную основу, сверху посыпать остатками печенья. Поставить десерт в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Десерт получается нежным, с бархатной текстурой и легким шоколадным привкусом.

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