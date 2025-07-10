Десерт Чудо с творогом, фруктами и сметаной — рецепт без выпекания и всегда получается нежным

Десерт "Чудо" с ягодами или фруктами — нужны творог и сметана
Этот легкий десерт на сметане с творогом и сезонными фруктами — настоящее открытие для тех, кто хочет сделать что-то вкусное и нежное без духовки. Готовится просто, выглядит празднично, а на вкус как из детства. Идеальный вариант для лета или когда хочется сладкого без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 350 г (любой жирности);
- сметана — 400 г (любой жирности);
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- желатин быстрорастворимый — 25 г;
- вода холодная — 70 мл.;
- клубника — 250 г;
- бананы — 2 шт.;
- сок лимона — 2 ст. л.;
- белый шоколад — 30 г (для декора, по желанию).
Способ приготовления
В глубокую миску положить творог и сметану. Добавить обычный и ванильный сахар. Взбить все блендером до абсолютно гладкой, кремовой консистенции.
Желатин залить холодной водой и оставить для набухания. Тем временем нарезать клубнику и бананы небольшими кусочками, сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
Набухший желатин аккуратно растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Не доводить до кипения. Добавить к творожной массе, тщательно перемешать. Взять разъемную форму или кондитерское кольцо диаметром 16 см. На дно выложить слой фруктов, затем залить творожной массой и разровнять поверхность.
Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания. Перед подачей украсить белым шоколадом или оставить как есть.
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