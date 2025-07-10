Десерт Чудо с творогом, фруктами и сметаной — рецепт без выпекания и всегда получается нежным

Десерт "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий десерт на сметане с творогом и сезонными фруктами — настоящее открытие для тех, кто хочет сделать что-то вкусное и нежное без духовки. Готовится просто, выглядит празднично, а на вкус как из детства. Идеальный вариант для лета или когда хочется сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 350 г (любой жирности);

сметана — 400 г (любой жирности);

сахар — 160 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин быстрорастворимый — 25 г;

вода холодная — 70 мл.;

клубника — 250 г;

бананы — 2 шт.;

сок лимона — 2 ст. л.;

белый шоколад — 30 г (для декора, по желанию).

Способ приготовления

В глубокую миску положить творог и сметану. Добавить обычный и ванильный сахар. Взбить все блендером до абсолютно гладкой, кремовой консистенции.

Сметана, творог и желатин. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить холодной водой и оставить для набухания. Тем временем нарезать клубнику и бананы небольшими кусочками, сбрызнуть лимонным соком и перемешать.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Набухший желатин аккуратно растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Не доводить до кипения. Добавить к творожной массе, тщательно перемешать. Взять разъемную форму или кондитерское кольцо диаметром 16 см. На дно выложить слой фруктов, затем залить творожной массой и разровнять поверхность.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания. Перед подачей украсить белым шоколадом или оставить как есть.

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