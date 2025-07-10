Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Десерт "Чудо" с ягодами или фруктами — нужны творог и сметана arrow

Десерт "Чудо" с ягодами или фруктами — нужны творог и сметана

10 июля 2025 03:00
Марина Евтягина - Редактор
Десерт Чудо с творогом, фруктами и сметаной — рецепт без выпекания и всегда получается нежным
Десерт "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот легкий десерт на сметане с творогом и сезонными фруктами — настоящее открытие для тех, кто хочет сделать что-то вкусное и нежное без духовки. Готовится просто, выглядит празднично, а на вкус как из детства. Идеальный вариант для лета или когда хочется сладкого без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г (любой жирности);
  • сметана — 400 г (любой жирности);
  • сахар — 160 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин быстрорастворимый — 25 г;
  • вода холодная — 70 мл.;
  • клубника — 250 г;
  • бананы — 2 шт.;
  • сок лимона — 2 ст. л.;
  • белый шоколад — 30 г (для декора, по желанию).

Способ приготовления

В глубокую миску положить творог и сметану. Добавить обычный и ванильный сахар. Взбить все блендером до абсолютно гладкой, кремовой консистенции.

десерт за сметани та фруктів
Сметана, творог и желатин. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить холодной водой и оставить для набухания. Тем временем нарезать клубнику и бананы небольшими кусочками, сбрызнуть лимонным соком и перемешать.

десерт за сметани та ягодами
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Набухший желатин аккуратно растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Не доводить до кипения. Добавить к творожной массе, тщательно перемешать. Взять разъемную форму или кондитерское кольцо диаметром 16 см. На дно выложить слой фруктов, затем залить творожной массой и разровнять поверхность.

смачний десерт за сметани та фруктів
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3-5 часов до полного застывания. Перед подачей украсить белым шоколадом или оставить как есть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл молока.

фрукты ягоды десерт рецепт без выпечки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации