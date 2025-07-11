Творожный торт без выпекания с ягодами — рецепт за 5 минут и всегда получается идеальным

Торт с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий творожный торт из черной смородины или сезонных ягод не требует духовки, долгой подготовки или редких ингредиентов. Готовится буквально за несколько минут, прекрасно застывает и имеет свежий, сбалансированный вкус — идеальный вариант для летнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

шоколадное или песочное печенье — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

творог домашний — 350 г;

сахар — 160 г;

сметана — 250 г;

ванильный сахар — 10 г;

быстрорастворимый желатин — 15 г;

вода холодная — 50 мл.;

черная смородина или другие ягоды — 250 г.

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой и оставить на 10-15 минут до набухания. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и поставить в холодильник.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В блендере взбить творог, сахар, сметану и ванильный сахар до однородной кремовой массы. Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке, влить в творожную массу и хорошо перемешать.

Ягодный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить ягоды, осторожно перемешать ложкой. Вылить массу на охлажденную основу, разровнять поверхность. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания. Десерт получается нежным, освежающим и идеально подходит для лета.

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