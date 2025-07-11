Творожный торт без выпекания с ягодами — рецепт за 5 минут и всегда получается идеальным

Торт за 5 мин, без духовки — нужно 350 г творога и сезонные ягоды
Этот легкий творожный торт из черной смородины или сезонных ягод не требует духовки, долгой подготовки или редких ингредиентов. Готовится буквально за несколько минут, прекрасно застывает и имеет свежий, сбалансированный вкус — идеальный вариант для летнего десерта.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шоколадное или песочное печенье — 150 г;
- сливочное масло — 100 г;
- творог домашний — 350 г;
- сахар — 160 г;
- сметана — 250 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- быстрорастворимый желатин — 15 г;
- вода холодная — 50 мл.;
- черная смородина или другие ягоды — 250 г.
Способ приготовления
Желатин залить холодной водой и оставить на 10-15 минут до набухания. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и поставить в холодильник.
В блендере взбить творог, сахар, сметану и ванильный сахар до однородной кремовой массы. Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке, влить в творожную массу и хорошо перемешать.
Добавить ягоды, осторожно перемешать ложкой. Вылить массу на охлажденную основу, разровнять поверхность. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания. Десерт получается нежным, освежающим и идеально подходит для лета.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!