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Торт за 5 мин, без духовки — нужно 350 г творога и сезонные ягоды

11 июля 2025 03:00
Марина Евтягина - Редактор
Творожный торт без выпекания с ягодами — рецепт за 5 минут и всегда получается идеальным
Торт с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот легкий творожный торт из черной смородины или сезонных ягод не требует духовки, долгой подготовки или редких ингредиентов. Готовится буквально за несколько минут, прекрасно застывает и имеет свежий, сбалансированный вкус — идеальный вариант для летнего десерта.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • шоколадное или песочное печенье — 150 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • творог домашний — 350 г;
  • сахар — 160 г;
  • сметана — 250 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • быстрорастворимый желатин — 15 г;
  • вода холодная — 50 мл.;
  • черная смородина или другие ягоды — 250 г.

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой и оставить на 10-15 минут до набухания. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным сливочным маслом. Выложить в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и поставить в холодильник.

смачний десерт з ягодами
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В блендере взбить творог, сахар, сметану и ванильный сахар до однородной кремовой массы. Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке, влить в творожную массу и хорошо перемешать.

рецепт десерту з ягодами без випічки
Ягодный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить ягоды, осторожно перемешать ложкой. Вылить массу на охлажденную основу, разровнять поверхность. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания. Десерт получается нежным, освежающим и идеально подходит для лета.

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