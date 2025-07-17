Рецепт пирога со смородиной с кефиром и крошкой — легкая выпечка к чаю

Пирог со смородиной. Фото: gospodynka.com.ua

Этот ароматный пирог со смородиной готовится за считанные минуты — достаточно все смешать и поставить в духовку. Выпечка получается нежной, воздушной, с приятной ягодной кислинкой и хрустящей крошкой сверху. Идеальный десерт к чаю или на завтрак.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

кефир — 250 мл.;

масло — 150 мл.;

мука — 370 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

смородина — 200 г;

мука для ягод — 1 ст. л.

Для штрейзеля:

мука — 80 г;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кефир и растительное масло, перемешать до однородности.

Тесто и смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси. Смородину обвалять в ложке муки и аккуратно вмешать в тесто.

Крошка из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки (20-22 см) смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, сверху выложить еще немного смородины.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить штрейзель: перетереть муку с сахаром, маслом и ванильным сахаром до образования крошки. Посыпать пирог сверху. Выпекать при температуре 170 °C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

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