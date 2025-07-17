Рецепт пирога со смородиной с кефиром и крошкой — легкая выпечка к чаю

Пирог со смородиной "Чудо из печи" — все смешать и в духовку
Этот ароматный пирог со смородиной готовится за считанные минуты — достаточно все смешать и поставить в духовку. Выпечка получается нежной, воздушной, с приятной ягодной кислинкой и хрустящей крошкой сверху. Идеальный десерт к чаю или на завтрак.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- ванильный сахар — 2 ч. л.;
- кефир — 250 мл.;
- масло — 150 мл.;
- мука — 370 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- смородина — 200 г;
- мука для ягод — 1 ст. л.
Для штрейзеля:
- мука — 80 г;
- сахар — 50 г;
- сливочное масло — 50 г;
- ванильный сахар — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кефир и растительное масло, перемешать до однородности.
Отдельно просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси. Смородину обвалять в ложке муки и аккуратно вмешать в тесто.
Форму для выпечки (20-22 см) смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, сверху выложить еще немного смородины.
Приготовить штрейзель: перетереть муку с сахаром, маслом и ванильным сахаром до образования крошки. Посыпать пирог сверху. Выпекать при температуре 170 °C примерно 40-45 минут до румяной корочки.
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