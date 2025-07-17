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Пирог со смородиной "Чудо из печи" — все смешать и в духовку

17 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт пирога со смородиной с кефиром и крошкой — легкая выпечка к чаю
Пирог со смородиной. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот ароматный пирог со смородиной готовится за считанные минуты — достаточно все смешать и поставить в духовку. Выпечка получается нежной, воздушной, с приятной ягодной кислинкой и хрустящей крошкой сверху. Идеальный десерт к чаю или на завтрак.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.;
  • кефир — 250 мл.;
  • масло — 150 мл.;
  • мука — 370 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • смородина — 200 г;
  • мука для ягод — 1 ст. л.

Для штрейзеля:

  • мука — 80 г;
  • сахар — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кефир и растительное масло, перемешать до однородности.

рецепт пирога зі смородиною з кефіром і крихтою
Тесто и смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси. Смородину обвалять в ложке муки и аккуратно вмешать в тесто.

простий рецепт пирога зі смородиною з кефіром і крихтою
Крошка из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки (20-22 см) смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, сверху выложить еще немного смородины.

смачний рецепт пирога зі смородиною з кефіром і крихтою
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить штрейзель: перетереть муку с сахаром, маслом и ванильным сахаром до образования крошки. Посыпать пирог сверху. Выпекать при температуре 170 °C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

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