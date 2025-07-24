Творожно-йогуртовый десерт без выпечки рецепт приготовления с фото — легкий холодный десерт с ягодами

Творожно-йогуртовый десерт "Детское чудо" — без выпечки
Этот десерт — настоящее открытие для жарких дней: без выпекания, без лишнего сахара, только легкая творожно-йогуртовая текстура с натуральными ягодами. Готовится за 10 минут, а выглядит как произведение искусства. Дети в восторге, взрослые просят добавки.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 400 г;
- йогурт густой — 400 г;
- сахарная пудра — 90-120 г;
- ванильный сахар - 15 г;
- желатин быстрорастворимый — 15 г;
- вода холодная — 75 г;
- клубника или другие ягоды — 150 г.
Для соуса:
- клубника — 150 г;
- сахарная пудра или сахар — по своему вкусу.
Способ приготовления
Взбить творог до однородной кремовой консистенции без комочков. Добавить густой натуральный йогурт, сахарную пудру, ванильный сахар и еще раз тщательно взбить.
Желатин залить холодной водой, дать набухнуть, затем растворить на водяной бане без доведения до кипения. Ввести теплый желатин в творожно-йогуртовую массу, быстро размешать венчиком до однородности.
Клубнику нарезать мелкими кубиками, добавить к массе и аккуратно перемешать лопаткой. Перелить в форму (силиконовую или выстеленную пленкой) и поставить в холодильник минимум на несколько часов.
Для соуса измельчить клубнику с сахаром или пудрой до состояния пюре.
После застывания десерт вынуть из формы, украсить ягодами, мятой и полить ягодным соусом.
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