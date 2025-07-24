Творожно-йогуртовый десерт без выпечки рецепт приготовления с фото — легкий холодный десерт с ягодами

Творожно-йогуртовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт — настоящее открытие для жарких дней: без выпекания, без лишнего сахара, только легкая творожно-йогуртовая текстура с натуральными ягодами. Готовится за 10 минут, а выглядит как произведение искусства. Дети в восторге, взрослые просят добавки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 400 г;

йогурт густой — 400 г;

сахарная пудра — 90-120 г;

ванильный сахар - 15 г;

желатин быстрорастворимый — 15 г;

вода холодная — 75 г;

клубника или другие ягоды — 150 г.

Для соуса:

клубника — 150 г;

сахарная пудра или сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить творог до однородной кремовой консистенции без комочков. Добавить густой натуральный йогурт, сахарную пудру, ванильный сахар и еще раз тщательно взбить.

Измельчение творога. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залить холодной водой, дать набухнуть, затем растворить на водяной бане без доведения до кипения. Ввести теплый желатин в творожно-йогуртовую массу, быстро размешать венчиком до однородности.

Творожная масса и желатин. Фото: smakuiemo.com.ua

Клубнику нарезать мелкими кубиками, добавить к массе и аккуратно перемешать лопаткой. Перелить в форму (силиконовую или выстеленную пленкой) и поставить в холодильник минимум на несколько часов.

Творожная масса и клубника. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса измельчить клубнику с сахаром или пудрой до состояния пюре.

Творожный десерт с клубникой Фото: smakuiemo.com.ua

После застывания десерт вынуть из формы, украсить ягодами, мятой и полить ягодным соусом.

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