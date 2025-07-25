Рецепт домашнего молочного десерта без желатина — нежный, как пудинг

Молочный десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт передается от мамы к дочери, потому что он дарит тот самый вкус, который мы помним еще с детства. Простой набор ингредиентов, но результат — как десерт из дорогого ресторана. Шелковистый, нежный, не слишком сладкий, с легкой молочной ноткой. А главное — без желатина и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 1,75 л;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

кукурузный или картофельный крахмал — 6 ст. л;

соль — 1,2 ч. л;

молоко (для крахмала) — 0,25 л.

Способ приготовления

Вылить молоко в большую кастрюлю и поставить на огонь. Довести почти до кипения. Параллельно в миске соединить яйца с сахаром, взбить венчиком до однородности, не образуя пены.

Молоко и яичная смесь. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно растворить крахмал в 250 мл холодного молока, чтобы не было комочков. Соединить крахмальную смесь с яичной и хорошо перемешать.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Как только молоко в кастрюле начнет кипеть, тонкой струйкой влить яично-крахмальную смесь, постоянно помешивая ложкой или венчиком. Варить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет — это займет 2-3 минуты.

Структура десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня и сразу разлить горячий десерт в предварительно подогретые тарелки. Это предотвращает выделение воды и делает текстуру равномерной. Оставить до полного остывания. Подавать можно как теплым, так и охлажденным. Десерт имеет приятную кремовую структуру и изысканный вкус домашнего пудинга.

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