Торт без выпечки со сметаной и фруктами — рецепт с фото десерта с печеньем

Торт без выпечки на любой праздник — нужны печенье и сметана
Этот нежный торт без выпечки — настоящая находка для занятых хозяек. Всего несколько доступных ингредиентов — печенье, сметана и фрукты — а результат превращается в полноценный праздничный десерт. Благодаря желатину он прекрасно держит форму, а кремовая текстура и фруктовая свежесть делают его любимцем как детей, так и взрослых.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуем вместе.
Вам понадобится:
- печенье Мария — 350 г;
- сметана — 900 г;
- бананы — 2 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- киви — 2 шт.;
- желатин — 25 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сахар — 1 ст.
Способ приготовления
Желатин залить небольшим количеством холодной воды и оставить для набухания согласно инструкции на упаковке.
Тем временем в большой миске смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, перемешать венчиком до однородной массы. Подготовить фрукты: бананы нарезать кружочками, апельсин очистить от пленок и порезать кусочками, киви — тонкими ломтиками или кубиками.
Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. К нему постепенно добавить несколько ложек сметанной массы, перемешать, чтобы выровнять температуру, а затем влить эту смесь в общую сметанную массу. Хорошо перемешать.
На дно формы с высокими бортиками выложить слой печенья, сверху — немного сметанного крема с фруктами.
Чередовать слои печенья, фруктов и крема, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из крема.
Поставить торт в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь. Перед подачей по желанию украсить фруктами или тертым шоколадом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые отлично подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!