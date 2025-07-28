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Торт без выпечки на любой праздник — нужны печенье и сметана

28 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт без выпечки со сметаной и фруктами — рецепт с фото десерта с печеньем
Торт без выпечки. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот нежный торт без выпечки — настоящая находка для занятых хозяек. Всего несколько доступных ингредиентов — печенье, сметана и фрукты — а результат превращается в полноценный праздничный десерт. Благодаря желатину он прекрасно держит форму, а кремовая текстура и фруктовая свежесть делают его любимцем как детей, так и взрослых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуем вместе.

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Вам понадобится:

  • печенье Мария — 350 г;
  • сметана — 900 г;
  • бананы — 2 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • киви — 2 шт.;
  • желатин — 25 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • сахар — 1 ст.

Способ приготовления

Желатин залить небольшим количеством холодной воды и оставить для набухания согласно инструкции на упаковке.

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Желатин в воде. Фото: кадр из видео

Тем временем в большой миске смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, перемешать венчиком до однородной массы. Подготовить фрукты: бананы нарезать кружочками, апельсин очистить от пленок и порезать кусочками, киви — тонкими ломтиками или кубиками.

торт без випічки зі сметаною і фруктами, рецепт з фото
Крем из сметаны и желатина. Фото: кадр из видео

Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. К нему постепенно добавить несколько ложек сметанной массы, перемешать, чтобы выровнять температуру, а затем влить эту смесь в общую сметанную массу. Хорошо перемешать.

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Крем, печенье и фрукты. Фото: кадр из видео

На дно формы с высокими бортиками выложить слой печенья, сверху — немного сметанного крема с фруктами.

торт без випічки зі сметаною, печивом та фруктами, рецепт з фото
Приготовление торта Фото: кадр из видео

Чередовать слои печенья, фруктов и крема, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из крема.

простий торт без випічки зі сметаною, печивом та фруктами, рецепт з фото
Застывший торт. Фото: кадр из видео

Поставить торт в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь. Перед подачей по желанию украсить фруктами или тертым шоколадом.

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