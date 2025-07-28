Торт без выпечки со сметаной и фруктами — рецепт с фото десерта с печеньем

Торт без выпечки. Фото: кадр из видео

Этот нежный торт без выпечки — настоящая находка для занятых хозяек. Всего несколько доступных ингредиентов — печенье, сметана и фрукты — а результат превращается в полноценный праздничный десерт. Благодаря желатину он прекрасно держит форму, а кремовая текстура и фруктовая свежесть делают его любимцем как детей, так и взрослых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуем вместе.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

печенье Мария — 350 г;

сметана — 900 г;

бананы — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

киви — 2 шт.;

желатин — 25 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — 1 ст.

Способ приготовления

Желатин залить небольшим количеством холодной воды и оставить для набухания согласно инструкции на упаковке.

Желатин в воде. Фото: кадр из видео

Тем временем в большой миске смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, перемешать венчиком до однородной массы. Подготовить фрукты: бананы нарезать кружочками, апельсин очистить от пленок и порезать кусочками, киви — тонкими ломтиками или кубиками.

Крем из сметаны и желатина. Фото: кадр из видео

Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. К нему постепенно добавить несколько ложек сметанной массы, перемешать, чтобы выровнять температуру, а затем влить эту смесь в общую сметанную массу. Хорошо перемешать.

Крем, печенье и фрукты. Фото: кадр из видео

На дно формы с высокими бортиками выложить слой печенья, сверху — немного сметанного крема с фруктами.

Приготовление торта Фото: кадр из видео

Чередовать слои печенья, фруктов и крема, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из крема.

Застывший торт. Фото: кадр из видео

Поставить торт в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь. Перед подачей по желанию украсить фруктами или тертым шоколадом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые отлично подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.