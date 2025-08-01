Шоколадный десерт без сахара — рецепт с фото легкого лакомства на лето

Десерт из какао. Фото: кадр из видео

Этот десерт — настоящая находка для тех, кто избегает сахара, но любит сладкое. Бананы дарят естественную сладость, какао — насыщенный вкус, а приятная текстура делает его идеальным охлажденным лакомством. Готовится за 5 минут и не требует духовки — просто смешать, залить в формочки и поставить в холодильник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

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Вам понадобится:

желатин — 30 г;

вода — 120 мл.;

бананы спелые — 4 шт.;

какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Желатин залить водой, перемешать и оставить для набухания согласно инструкции на упаковке. Спелые бананы измельчить блендером до однородной массы. Добавить какао и еще раз взбить до гладкой текстуры.

Добавление какао. Фото: кадр из видео

Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке (не доводить до кипения). Влить в бананово-какаоовый крем и быстро перемешать.

Приготовление десерта. Фото: кадр из видео

Разлить массу по силиконовым или металлическим формочкам для кексов. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: кадр из видео

Подавать охлажденным. По желанию можно посыпать тертым шоколадом, орешками или кокосовой стружкой.

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