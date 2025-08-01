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Главная arrow Вкус arrow Десерт из какао на лето без сахара — можно есть даже ночью arrow

Десерт из какао на лето без сахара — можно есть даже ночью

1 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шоколадный десерт без сахара — рецепт с фото легкого лакомства на лето
Десерт из какао. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот десерт — настоящая находка для тех, кто избегает сахара, но любит сладкое. Бананы дарят естественную сладость, какао — насыщенный вкус, а приятная текстура делает его идеальным охлажденным лакомством. Готовится за 5 минут и не требует духовки — просто смешать, залить в формочки и поставить в холодильник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

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Вам понадобится:

  • желатин — 30 г;
  • вода — 120 мл.;
  • бананы спелые — 4 шт.;
  • какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Желатин залить водой, перемешать и оставить для набухания согласно инструкции на упаковке. Спелые бананы измельчить блендером до однородной массы. Добавить какао и еще раз взбить до гладкой текстуры.

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Добавление какао. Фото: кадр из видео

Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке (не доводить до кипения). Влить в бананово-какаоовый крем и быстро перемешать.

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Приготовление десерта. Фото: кадр из видео

Разлить массу по силиконовым или металлическим формочкам для кексов. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания.

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Готовый десерт. Фото: кадр из видео

Подавать охлажденным. По желанию можно посыпать тертым шоколадом, орешками или кокосовой стружкой.

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