Торт без випічки Загадка — рецепт з фото з яблуками, сметаною і печивом

Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей торт без випічки із символічною назвою "Загадка" здивує навіть вибагливих гостей. Його не потрібно пекти, але результат виходить напрочуд ніжним, насиченим і святковим. Завдяки карамелізованим яблукам, сметанному крему та печиву вдається досягти гармонійної текстури, що нагадує мусовий десерт. Приготувати просто, а на смак, як у кондитерській.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

яблука — 500 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор (для карамелізації яблук) — 50 г;

желатин — 20 г;

вода (для желатину) — 120 мл.;

цукрове печиво — 250 г;

сметана (15–20% жирності) — 600 г;

цукор (для крему) — 180 г;

кокосова стружка — для оздоблення.

Спосіб приготування

Желатин залити водою кімнатної температури та залишити набухати згідно з інструкцією на упаковці. Тим часом приготувати яблука: очистити їх від шкірки та нарізати невеликими кубиками.

Карамелізовані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

У сковороді розтопити вершкове масло, додати цукор і яблука. Тушкувати на середньому вогні, поки яблука не стануть м’якими, з легким карамельним відтінком.

Яблука та сметанна маса. Фото: smakuiemo.com.ua

Сметану збити з цукром до гладкої однорідної маси. Для більш повітряного крему охолодити сметану перед збиванням. Желатин обережно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі (не доводячи до кипіння) й ввести в сметанну масу, постійно помішуючи.

Додавання печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для торта (діаметром 20–24 см) застелити харчовою плівкою. На дно викласти шар печива, зверху — частину сметанного крему, потім шар карамелізованих яблук. Повторити шари, завершивши кремом. Поверхню розрівняти ложкою або шпателем.

Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на 4–5 годин, а краще — на ніч. Перед подачею обережно вийняти з форми, зняти плівку та оздобити кокосовою стружкою. Подавати охолодженим.

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