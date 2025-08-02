Торт без выпечки Загадка — рецепт с фото с яблоками, сметаной и печеньем

Торт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот торт без выпечки с символическим названием "Загадка" удивит даже привередливых гостей. Его не нужно печь, но результат получается удивительно нежным, насыщенным и праздничным. Благодаря карамелизированным яблокам, сметанному крему и печенью удается достичь гармоничной текстуры, напоминающей муссовый десерт. Приготовить просто, а на вкус, как в кондитерской.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

яблоки — 500 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар (для карамелизации яблок) — 50 г;

желатин — 20 г;

вода (для желатина) — 120 мл.;

сахарное печенье — 250 г;

сметана (15-20% жирности) — 600 г;

сахар (для крема) — 180 г;

кокосовая стружка — для украшения.

Способ приготовления

Желатин залить водой комнатной температуры и оставить набухать согласно инструкции на упаковке. Тем временем приготовить яблоки: очистить их от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Карамелизированные яблоки. Фото: smakuiemo.com.ua

В сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар и яблоки. Тушить на среднем огне, пока яблоки не станут мягкими, с легким карамельным оттенком.

Яблоки и сметанная масса. Фото: smakuiemo.com.ua

Сметану взбить с сахаром до гладкой однородной массы. Для более воздушного крема охладить сметану перед взбиванием. Желатин осторожно растопить на водяной бане или в микроволновой печи (не доводя до кипения) и ввести в сметанную массу, постоянно помешивая.

Добавление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для торта (диаметром 20-24 см) застелить пищевой пленкой. На дно выложить слой печенья, сверху — часть сметанного крема, затем слой карамелизированных яблок. Повторить слои, завершив кремом. Поверхность разровнять ложкой или шпателем.

Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше — на ночь. Перед подачей осторожно вынуть из формы, снять пленку и украсить кокосовой стружкой. Подавать охлажденным.

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