Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Бабусин торт на двох яйцях — секретний рецепт кондитерів arrow

Бабусин торт на двох яйцях — секретний рецепт кондитерів

13 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Бабусин торт на двох яйцях — рецепт приготування з ніжним шоколадним кремом
Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Бабусин торт на двох яйцях — це приклад того, як із мінімальної кількості інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ніжний бісквіт у поєднанні з насиченим шоколадним кремом підкорить з першого шматочка. Цей рецепт не вимагає складних технік, але дарує результат, який гідний найкращих кондитерських.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 100 г;
  • рослинна олія — 60 мл.;
  • молоко — 70 мл.;
  • пшеничне борошно — 160 г;
  • розпушувач тіста — 7 г.

Для крему:

  • цукор — 1 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • молоко — 250 мл.;
  • темний шоколад — 60 г;
  • вершкове масло — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, ванільним та звичайним цукром до пишної маси. Додати рослинну олію та молоко, перемішати.

домашній торт з кремом
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем та поступово ввести в рідку основу. Замісити однорідне тісто без грудочок. Перелити тісто у форму діаметром 18–27 см, змащену олією або застелену пергаментом. За бажанням, посипати верх горіхами, шоколадною крихтою чи мигдальними пластівцями. Випікати при 180°C близько 30 хвилин. Остудити, а потім розрізати корж на два пласти.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати цукор, какао та крохмаль у сотейнику. Додати молоко, ретельно розмішати, щоб не було грудочок.  Поставити на середній вогонь та варити, помішуючи, до загустіння.

смачний домашній торт
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений шоколад та вершкове масло, перемішати до однорідної маси. Остудити. Нанести крем на нижній корж, накрити другим та злегка притиснути. За бажанням, прикрасити верх шоколадною стружкою або горіхами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації