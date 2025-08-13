Бабусин торт на двох яйцях — рецепт приготування з ніжним шоколадним кремом

Домашній торт. Фото: smachnenke.com.ua

Бабусин торт на двох яйцях — це приклад того, як із мінімальної кількості інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ніжний бісквіт у поєднанні з насиченим шоколадним кремом підкорить з першого шматочка. Цей рецепт не вимагає складних технік, але дарує результат, який гідний найкращих кондитерських.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 100 г;

рослинна олія — 60 мл.;

молоко — 70 мл.;

пшеничне борошно — 160 г;

розпушувач тіста — 7 г.

Для крему:

цукор — 1 ст. л.;

какао — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

молоко — 250 мл.;

темний шоколад — 60 г;

вершкове масло — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю, ванільним та звичайним цукром до пишної маси. Додати рослинну олію та молоко, перемішати.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем та поступово ввести в рідку основу. Замісити однорідне тісто без грудочок. Перелити тісто у форму діаметром 18–27 см, змащену олією або застелену пергаментом. За бажанням, посипати верх горіхами, шоколадною крихтою чи мигдальними пластівцями. Випікати при 180°C близько 30 хвилин. Остудити, а потім розрізати корж на два пласти.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему змішати цукор, какао та крохмаль у сотейнику. Додати молоко, ретельно розмішати, щоб не було грудочок. Поставити на середній вогонь та варити, помішуючи, до загустіння.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений шоколад та вершкове масло, перемішати до однорідної маси. Остудити. Нанести крем на нижній корж, накрити другим та злегка притиснути. За бажанням, прикрасити верх шоколадною стружкою або горіхами.

