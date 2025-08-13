Видео
Бабушкин торт на двух яйцах — секретный рецепт кондитеров

13 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бабушкин торт на двух яйцах — рецепт приготовления с нежным шоколадным кремом
Домашний торт с домашним тортом. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Бабушкин торт на двух яйцах — это пример того, как из минимального количества ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Нежный бисквит в сочетании с насыщенным шоколадным кремом покорит с первого кусочка. Этот рецепт не требует сложных техник, но дарит результат, который достоин лучших кондитерских.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 60 мл.;
  • молоко — 70 мл.;
  • пшеничная мука — 160 г;
  • разрыхлитель теста — 7 г.

Для крема:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • молоко — 250 мл.;
  • темный шоколад — 60 г;
  • сливочное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью, ванильным и обычным сахаром до пышной массы. Добавить растительное масло и молоко, перемешать.

домашній торт з кремом
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую основу. Замесить однородное тесто без комочков. Перелить тесто в форму диаметром 18-27 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом. По желанию, посыпать верх орехами, шоколадной крошкой или миндальными хлопьями. Выпекать при 180°C около 30 минут. Остудить, а затем разрезать корж на два пласта.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема смешать сахар, какао и крахмал в сотейнике. Добавить молоко, тщательно размешать, чтобы не было комочков. Поставить на средний огонь и варить, помешивая, до загустения.

смачний домашній торт
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный шоколад и сливочное масло, перемешать до однородной массы. Остудить. Нанести крем на нижний корж, накрыть вторым и слегка прижать. По желанию, украсить верх шоколадной стружкой или орехами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
