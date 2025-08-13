Бабушкин торт на двух яйцах — рецепт приготовления с нежным шоколадным кремом

Бабушкин торт на двух яйцах — секретный рецепт кондитеров
Бабушкин торт на двух яйцах — это пример того, как из минимального количества ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Нежный бисквит в сочетании с насыщенным шоколадным кремом покорит с первого кусочка. Этот рецепт не требует сложных техник, но дарит результат, который достоин лучших кондитерских.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 60 мл.;
- молоко — 70 мл.;
- пшеничная мука — 160 г;
- разрыхлитель теста — 7 г.
Для крема:
- сахар — 1 ст. л.;
- какао — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- молоко — 250 мл.;
- темный шоколад — 60 г;
- сливочное масло — 1 ч. л.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с солью, ванильным и обычным сахаром до пышной массы. Добавить растительное масло и молоко, перемешать.
Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую основу. Замесить однородное тесто без комочков. Перелить тесто в форму диаметром 18-27 см, смазанную маслом или застеленную пергаментом. По желанию, посыпать верх орехами, шоколадной крошкой или миндальными хлопьями. Выпекать при 180°C около 30 минут. Остудить, а затем разрезать корж на два пласта.
Для крема смешать сахар, какао и крахмал в сотейнике. Добавить молоко, тщательно размешать, чтобы не было комочков. Поставить на средний огонь и варить, помешивая, до загустения.
Добавить измельченный шоколад и сливочное масло, перемешать до однородной массы. Остудить. Нанести крем на нижний корж, накрыть вторым и слегка прижать. По желанию, украсить верх шоколадной стружкой или орехами.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!