Медовик з ягідною начинкою — смачніше за класичний торт
Медовик з ягідною начинкою — це десерт, у якому медові коржі гармонійно поєднуються з ніжним кремом і свіжістю ягід. Такий торт виходить не лише красивим, але й неймовірно смачним, перевершуючи навіть класичну версію.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- яйця — 100 г (2 шт.);
- цукор — 150 г;
- сіль — 2 г;
- мед — 100 г;
- вершкове масло — 100 г;
- сода — 5 г;
- борошно — 400 г.
Для ягідної начинки:
- ягідне пюре — 200 г;
- цукор — 20 г;
- кукурудзяний крохмаль — 10 г.
Для сметанно-вершкового крему:
- вершки 33–35 % — 400 г;
- сметана 25 % — 400 г;
- цукрова пудра — 70 г;
- ваніль — до смаку.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Додати мед і вершкове масло, поставити на водяну баню та прогрівати, помішуючи, до розчинення масла.
Додати соду, перемішати, зняти з вогню та вмішати просіяне борошно. Замісити м’яке тісто, розділити на частини, розкачати в тонкі коржі діаметром близько 18 см і випекти до золотистого кольору. Остудити.
Для начинки змішати ягідне пюре з цукром і крохмалем, проварити на невеликому вогні до загустіння, охолодити.
Для крему збити холодні вершки до м’яких піків, змішати сметану з пудрою та ваніллю, потім з’єднати з вершками, акуратно перемішуючи.
Збираючи торт, чергувати коржі з кремом та ягідною начинкою.
Верх і боки змастити кремом, прикрасити крихтою або ягодами.
Дати настоятися у холодильнику кілька годин або залишити на ніч.
