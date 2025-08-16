Медовик з ягідною начинкою — смачніше за класичний торт

Медовик з ягідною начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Медовик з ягідною начинкою — це десерт, у якому медові коржі гармонійно поєднуються з ніжним кремом і свіжістю ягід. Такий торт виходить не лише красивим, але й неймовірно смачним, перевершуючи навіть класичну версію.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 100 г (2 шт.);

цукор — 150 г;

сіль — 2 г;

мед — 100 г;

вершкове масло — 100 г;

сода — 5 г;

борошно — 400 г.

Для ягідної начинки:

ягідне пюре — 200 г;

цукор — 20 г;

кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Для сметанно-вершкового крему:

вершки 33–35 % — 400 г;

сметана 25 % — 400 г;

цукрова пудра — 70 г;

ваніль — до смаку.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Додати мед і вершкове масло, поставити на водяну баню та прогрівати, помішуючи, до розчинення масла.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соду, перемішати, зняти з вогню та вмішати просіяне борошно. Замісити м’яке тісто, розділити на частини, розкачати в тонкі коржі діаметром близько 18 см і випекти до золотистого кольору. Остудити.

Тісто для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки змішати ягідне пюре з цукром і крохмалем, проварити на невеликому вогні до загустіння, охолодити.

Ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему збити холодні вершки до м’яких піків, змішати сметану з пудрою та ваніллю, потім з’єднати з вершками, акуратно перемішуючи.

Коржі для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Збираючи торт, чергувати коржі з кремом та ягідною начинкою.

Крем та ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх і боки змастити кремом, прикрасити крихтою або ягодами.

Медовик з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати настоятися у холодильнику кілька годин або залишити на ніч.

