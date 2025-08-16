Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Медовик з ягідною начинкою — смачніше за класичний торт arrow

Медовик з ягідною начинкою — смачніше за класичний торт

16 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Медовик з ягідною начинкою — смачніше за класичний торт
Медовик з ягідною начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Медовик з ягідною начинкою — це десерт, у якому медові коржі гармонійно поєднуються з ніжним кремом і свіжістю ягід. Такий торт виходить не лише красивим, але й неймовірно смачним, перевершуючи навіть класичну версію.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 100 г (2 шт.);
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 2 г;
  • мед — 100 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • сода — 5 г;
  • борошно — 400 г.

Для ягідної начинки:

  • ягідне пюре — 200 г;
  • цукор — 20 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г.

Для сметанно-вершкового крему:

  • вершки 33–35 % — 400 г;
  • сметана 25 % — 400 г;
  • цукрова пудра — 70 г;
  • ваніль — до смаку.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і сіллю. Додати мед і вершкове масло, поставити на водяну баню та прогрівати, помішуючи, до розчинення масла.

рецепт медовика
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соду, перемішати, зняти з вогню та вмішати просіяне борошно. Замісити м’яке тісто, розділити на частини, розкачати в тонкі коржі діаметром близько 18 см і випекти до золотистого кольору. Остудити.

медовик з ягідною начинкою
Тісто для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки змішати ягідне пюре з цукром і крохмалем, проварити на невеликому вогні до загустіння, охолодити.

ягідна начинка для медовика
Ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему збити холодні вершки до м’яких піків, змішати сметану з пудрою та ваніллю, потім з’єднати з вершками, акуратно перемішуючи.

коржі для медовика
Коржі для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Збираючи торт, чергувати коржі з кремом та ягідною начинкою.

рецепт медовика з ягодами
Крем та ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх і боки змастити кремом, прикрасити крихтою або ягодами.

простий рецепт медовика з ягідною начинкою
Медовик з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Дати настоятися у холодильнику кілька годин або залишити на ніч.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

ягоди десерт торт рецепт медовик крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації