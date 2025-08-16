Медовик с ягодной начинкой — вкуснее классического торта

Медовик с ягодной начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Медовик с ягодной начинкой — это десерт, в котором медовые коржи гармонично сочетаются с нежным кремом и свежестью ягод. Такой торт получается не только красивым, но и невероятно вкусным, превосходя даже классическую версию.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 100 г (2 шт.);

сахар — 150 г;

соль — 2 г;

мед — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

сода — 5 г;

мука — 400 г.

Для ягодной начинки:

ягодное пюре — 200 г;

сахар — 20 г;

кукурузный крахмал — 10 г.

Для сметанно-сливочного крема:

сливки 33-35 % — 400 г;

сметана 25 % — 400 г;

сахарная пудра — 70 г;

ваниль — по вкусу.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить мед и сливочное масло, поставить на водяную баню и прогревать, помешивая, до растворения масла.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соду, перемешать, снять с огня и вмешать просеянную муку. Замесить мягкое тесто, разделить на части, раскатать в тонкие лепешки диаметром около 18 см и выпечь до золотистого цвета. Остудить.

Тесто для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки смешать ягодное пюре с сахаром и крахмалом, проварить на небольшом огне до загустения, охладить.

Ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема взбить холодные сливки до мягких пиков, смешать сметану с пудрой и ванилью, затем соединить со сливками, аккуратно перемешивая.

Коржи для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Собирая торт, чередовать коржи с кремом и ягодной начинкой.

Крем и ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх и бока смазать кремом, украсить крошкой или ягодами.

Медовик с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать настояться в холодильнике несколько часов или оставить на ночь.

