Медовик с ягодной начинкой — вкуснее классического торта
Медовик с ягодной начинкой — это десерт, в котором медовые коржи гармонично сочетаются с нежным кремом и свежестью ягод. Такой торт получается не только красивым, но и невероятно вкусным, превосходя даже классическую версию.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйца — 100 г (2 шт.);
- сахар — 150 г;
- соль — 2 г;
- мед — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сода — 5 г;
- мука — 400 г.
Для ягодной начинки:
- ягодное пюре — 200 г;
- сахар — 20 г;
- кукурузный крахмал — 10 г.
Для сметанно-сливочного крема:
- сливки 33-35 % — 400 г;
- сметана 25 % — 400 г;
- сахарная пудра — 70 г;
- ваниль — по вкусу.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить мед и сливочное масло, поставить на водяную баню и прогревать, помешивая, до растворения масла.
Добавить соду, перемешать, снять с огня и вмешать просеянную муку. Замесить мягкое тесто, разделить на части, раскатать в тонкие лепешки диаметром около 18 см и выпечь до золотистого цвета. Остудить.
Для начинки смешать ягодное пюре с сахаром и крахмалом, проварить на небольшом огне до загустения, охладить.
Для крема взбить холодные сливки до мягких пиков, смешать сметану с пудрой и ванилью, затем соединить со сливками, аккуратно перемешивая.
Собирая торт, чередовать коржи с кремом и ягодной начинкой.
Верх и бока смазать кремом, украсить крошкой или ягодами.
Дать настояться в холодильнике несколько часов или оставить на ночь.
