Медовик с ягодной начинкой — вкуснее классического торта

16 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Медовик с ягодной начинкой — вкуснее классического торта
Медовик с ягодной начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Медовик с ягодной начинкой — это десерт, в котором медовые коржи гармонично сочетаются с нежным кремом и свежестью ягод. Такой торт получается не только красивым, но и невероятно вкусным, превосходя даже классическую версию.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • яйца — 100 г (2 шт.);
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2 г;
  • мед — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сода — 5 г;
  • мука — 400 г.

Для ягодной начинки:

  • ягодное пюре — 200 г;
  • сахар — 20 г;
  • кукурузный крахмал — 10 г.

Для сметанно-сливочного крема:

  • сливки 33-35 % — 400 г;
  • сметана 25 % — 400 г;
  • сахарная пудра — 70 г;
  • ваниль — по вкусу.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить мед и сливочное масло, поставить на водяную баню и прогревать, помешивая, до растворения масла.

рецепт медовика
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соду, перемешать, снять с огня и вмешать просеянную муку. Замесить мягкое тесто, разделить на части, раскатать в тонкие лепешки диаметром около 18 см и выпечь до золотистого цвета. Остудить.

медовик з ягідною начинкою
Тесто для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки смешать ягодное пюре с сахаром и крахмалом, проварить на небольшом огне до загустения, охладить.

ягідна начинка для медовика
Ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема взбить холодные сливки до мягких пиков, смешать сметану с пудрой и ванилью, затем соединить со сливками, аккуратно перемешивая.

коржі для медовика
Коржи для медовика. Фото: smakuiemo.com.ua

Собирая торт, чередовать коржи с кремом и ягодной начинкой.

рецепт медовика з ягодами
Крем и ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Верх и бока смазать кремом, украсить крошкой или ягодами.

простий рецепт медовика з ягідною начинкою
Медовик с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать настояться в холодильнике несколько часов или оставить на ночь.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

ягоды десерт торт рецепт медовик крем для торта
