Відомий торт Ужгород — класичний закарпатський десерт із безе, горіхами та ніжним кремом

Відомий торт Ужгород — головний десерт Закарпаття з безе
Торт Ужгород — справжня кулінарна візитівка Закарпаття, яку цінують за його вишукану текстуру та насичений смак. Легке безе, обсмажені горіхи та ніжний крем поєднуються у гармонійну композицію, що підкорює з першого шматочка. Цей рецепт максимально наближений до оригінального, щоб ви змогли відчути справжню атмосферу закарпатської гостинності у себе вдома.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ваніль і Шоколад.
Вам знадобиться:
- яєчний білок — 100–115 г (3 шт., розмір С0);
- цукор — 150 г;
- кукурудзяний крохмаль — 18–20 г (краще 18 г);
- смажена чищена ліщина — 40 г.
Для крему:
- масло — 150 г;
- варене згущене молоко — 50 г;
- вершки 33 % — 180–200 г;
- яєчні жовтки — 2–3 шт. (3 шт. при 180 г вершків, 2 шт. при 200 г);
- швидкорозчинний желатин — 15 г;
- вода — 50+15 г;
- цукор — 70 г.
Для оздоби:
- мелений мигдаль — 50 г;
- трафарет із малюнком;
- какао — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Для коржів збити білки до стійкої піни, поступово додаючи цукор. Всипати кукурудзяний крохмаль і подрібнену ліщину, обережно перемішати.
Викласти безе у форму розміром 36×30 см, розрівняти та випікати при низькій температурі до повного висушування.
Для крему розм’якшене масло збити з вареним згущеним молоком. Жовтки збити з цукром на водяній бані до загустіння, охолодити.
Желатин замочити у воді, розпустити на слабкому вогні. Збити охолоджені вершки, з’єднати з жовтковою масою, масляним кремом та желатином, обережно перемішуючи.
Коржі розрізати на бажану форму (діаметр 18 см, висота близько 7 см) і зібрати торт, чергуючи шари безе та крему.
Верх прикрасити меленим мигдалем та візерунком з какао через трафарет. Дати настоятися в холодильнику кілька годин.
