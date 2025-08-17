Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Відомий торт Ужгород — головний десерт Закарпаття з безе arrow

Відомий торт Ужгород — головний десерт Закарпаття з безе

17 серпня 2025 03:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Відомий торт Ужгород — класичний закарпатський десерт із безе, горіхами та ніжним кремом
Торт Ужгород. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Торт Ужгород — справжня кулінарна візитівка Закарпаття, яку цінують за його вишукану текстуру та насичений смак. Легке безе, обсмажені горіхи та ніжний крем поєднуються у гармонійну композицію, що підкорює з першого шматочка. Цей рецепт максимально наближений до оригінального, щоб ви змогли відчути справжню атмосферу закарпатської гостинності у себе вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ваніль і Шоколад.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яєчний білок — 100–115 г (3 шт., розмір С0);
  • цукор — 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 18–20 г (краще 18 г);
  • смажена чищена ліщина — 40 г.

Для крему:

  • масло — 150 г;
  • варене згущене молоко — 50 г;
  • вершки 33 % — 180–200 г;
  • яєчні жовтки — 2–3 шт. (3 шт. при 180 г вершків, 2 шт. при 200 г);
  • швидкорозчинний желатин — 15 г;
  • вода — 50+15 г;
  • цукор — 70 г.

Для оздоби:

  • мелений мигдаль — 50 г;
  • трафарет із малюнком;
  • какао — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для коржів збити білки до стійкої піни, поступово додаючи цукор. Всипати кукурудзяний крохмаль і подрібнену ліщину, обережно перемішати. 

коржі безе
Коржі безе. Фото: кадр з відео

Викласти безе у форму розміром 36×30 см, розрівняти та випікати при низькій температурі до повного висушування.

крем для торта
Крем для торта. Фото: кадр з відео

Для крему розм’якшене масло збити з вареним згущеним молоком. Жовтки збити з цукром на водяній бані до загустіння, охолодити. 

рецепта торта Ужгород
Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Желатин замочити у воді, розпустити на слабкому вогні. Збити охолоджені вершки, з’єднати з жовтковою масою, масляним кремом та желатином, обережно перемішуючи.

торт Ужгород як прикрасити
Трафарет та какао. Фото: кадр з відео

Коржі розрізати на бажану форму (діаметр 18 см, висота близько 7 см) і зібрати торт, чергуючи шари безе та крему. 

рецепт торта Ужгород, як готується
Візерунок на торті. Фото: кадр з відео

Верх прикрасити меленим мигдалем та візерунком з какао через трафарет. Дати настоятися в холодильнику кілька годин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

Ужгород десерт торт рецепт безе горіхи
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації