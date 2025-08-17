Відомий торт Ужгород — класичний закарпатський десерт із безе, горіхами та ніжним кремом

Торт Ужгород. Фото: кадр з відео

Торт Ужгород — справжня кулінарна візитівка Закарпаття, яку цінують за його вишукану текстуру та насичений смак. Легке безе, обсмажені горіхи та ніжний крем поєднуються у гармонійну композицію, що підкорює з першого шматочка. Цей рецепт максимально наближений до оригінального, щоб ви змогли відчути справжню атмосферу закарпатської гостинності у себе вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ваніль і Шоколад.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яєчний білок — 100–115 г (3 шт., розмір С0);

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 18–20 г (краще 18 г);

смажена чищена ліщина — 40 г.

Для крему:

масло — 150 г;

варене згущене молоко — 50 г;

вершки 33 % — 180–200 г;

яєчні жовтки — 2–3 шт. (3 шт. при 180 г вершків, 2 шт. при 200 г);

швидкорозчинний желатин — 15 г;

вода — 50+15 г;

цукор — 70 г.

Для оздоби:

мелений мигдаль — 50 г;

трафарет із малюнком;

какао — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для коржів збити білки до стійкої піни, поступово додаючи цукор. Всипати кукурудзяний крохмаль і подрібнену ліщину, обережно перемішати.

Коржі безе. Фото: кадр з відео

Викласти безе у форму розміром 36×30 см, розрівняти та випікати при низькій температурі до повного висушування.

Крем для торта. Фото: кадр з відео

Для крему розм’якшене масло збити з вареним згущеним молоком. Жовтки збити з цукром на водяній бані до загустіння, охолодити.

Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Желатин замочити у воді, розпустити на слабкому вогні. Збити охолоджені вершки, з’єднати з жовтковою масою, масляним кремом та желатином, обережно перемішуючи.

Трафарет та какао. Фото: кадр з відео

Коржі розрізати на бажану форму (діаметр 18 см, висота близько 7 см) і зібрати торт, чергуючи шари безе та крему.

Візерунок на торті. Фото: кадр з відео

Верх прикрасити меленим мигдалем та візерунком з какао через трафарет. Дати настоятися в холодильнику кілька годин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.