Известный торт Ужгород — классический закарпатский десерт с безе, орехами и нежным кремом

Торт Ужгород. Фото: кадр из видео

Торт Ужгород — настоящая кулинарная визитная карточка Закарпатья, которую ценят за его изысканную текстуру и насыщенный вкус. Легкое безе, обжаренные орехи и нежный крем, сочетаются в гармоничную композицию, которая покоряет с первого кусочка. Этот рецепт максимально приближен к оригинальному, чтобы вы смогли почувствовать настоящую атмосферу закарпатского гостеприимства у себя дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ваниль и Шоколад.

Вам понадобится:

яичный белок — 100-115 г (3 шт., размер С0);

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 18-20 г (лучше 18 г);

жареный чищеный фундук — 40 г.

Для крема:

масло — 150 г;

вареное сгущенное молоко — 50 г;

сливки 33% — 180-200 г;

яичные желтки — 2-3 шт. (3 шт. при 180 г сливок, 2 шт. при 200 г);

быстрорастворимый желатин — 15 г;

вода — 50+15 г;

сахар — 70 г.

Для украшения:

молотый миндаль — 50 г;

трафарет с рисунком;

какао — 1 ст. л.

Способ приготовления

Для коржей взбить белки до устойчивой пены, постепенно добавляя сахар. Всыпать кукурузный крахмал и измельченную лещину, осторожно перемешать.

Коржи безе. Фото: кадр из видео

Выложить безе в форму размером 36×30 см, разровнять и выпекать при низкой температуре до полного высушивания.

Крем для торта. Фото: кадр из видео

Для крема размягченное масло взбить с вареной сгущенкой. Желтки взбить с сахаром на водяной бане до загустения, охладить.

Коржи и крем. Фото: кадр из видео

Желатин замочить в воде, распустить на слабом огне. Взбить охлажденные сливки, соединить с желтковой массой, масляным кремом и желатином, осторожно перемешивая.

Трафарет и какао. Фото: кадр из видео

Коржи разрезать на желаемую форму (диаметр 18 см, высота около 7 см) и собрать торт, чередуя слои безе и крема.

Узор на торте. Фото: кадр из видео

Верх украсить молотым миндалем и узором из какао через трафарет. Дать настояться в холодильнике несколько часов.

