Известный торт Ужгород — классический закарпатский десерт с безе, орехами и нежным кремом

Известный торт Ужгород — главный десерт Закарпатья с безе
Торт Ужгород — настоящая кулинарная визитная карточка Закарпатья, которую ценят за его изысканную текстуру и насыщенный вкус. Легкое безе, обжаренные орехи и нежный крем, сочетаются в гармоничную композицию, которая покоряет с первого кусочка. Этот рецепт максимально приближен к оригинальному, чтобы вы смогли почувствовать настоящую атмосферу закарпатского гостеприимства у себя дома.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ваниль и Шоколад.
Вам понадобится:
- яичный белок — 100-115 г (3 шт., размер С0);
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 18-20 г (лучше 18 г);
- жареный чищеный фундук — 40 г.
Для крема:
- масло — 150 г;
- вареное сгущенное молоко — 50 г;
- сливки 33% — 180-200 г;
- яичные желтки — 2-3 шт. (3 шт. при 180 г сливок, 2 шт. при 200 г);
- быстрорастворимый желатин — 15 г;
- вода — 50+15 г;
- сахар — 70 г.
Для украшения:
- молотый миндаль — 50 г;
- трафарет с рисунком;
- какао — 1 ст. л.
Способ приготовления
Для коржей взбить белки до устойчивой пены, постепенно добавляя сахар. Всыпать кукурузный крахмал и измельченную лещину, осторожно перемешать.
Выложить безе в форму размером 36×30 см, разровнять и выпекать при низкой температуре до полного высушивания.
Для крема размягченное масло взбить с вареной сгущенкой. Желтки взбить с сахаром на водяной бане до загустения, охладить.
Желатин замочить в воде, распустить на слабом огне. Взбить охлажденные сливки, соединить с желтковой массой, масляным кремом и желатином, осторожно перемешивая.
Коржи разрезать на желаемую форму (диаметр 18 см, высота около 7 см) и собрать торт, чередуя слои безе и крема.
Верх украсить молотым миндалем и узором из какао через трафарет. Дать настояться в холодильнике несколько часов.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые отлично подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!