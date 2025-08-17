Видео
Известный торт Ужгород — главный десерт Закарпатья с безе

17 августа 2025 03:04
Известный торт Ужгород — классический закарпатский десерт с безе, орехами и нежным кремом
Торт Ужгород. Фото: кадр из видео
Торт Ужгород — настоящая кулинарная визитная карточка Закарпатья, которую ценят за его изысканную текстуру и насыщенный вкус. Легкое безе, обжаренные орехи и нежный крем, сочетаются в гармоничную композицию, которая покоряет с первого кусочка. Этот рецепт максимально приближен к оригинальному, чтобы вы смогли почувствовать настоящую атмосферу закарпатского гостеприимства у себя дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ваниль и Шоколад.

Вам понадобится:

  • яичный белок — 100-115 г (3 шт., размер С0);
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 18-20 г (лучше 18 г);
  • жареный чищеный фундук — 40 г.

Для крема:

  • масло — 150 г;
  • вареное сгущенное молоко — 50 г;
  • сливки 33% — 180-200 г;
  • яичные желтки — 2-3 шт. (3 шт. при 180 г сливок, 2 шт. при 200 г);
  • быстрорастворимый желатин — 15 г;
  • вода — 50+15 г;
  • сахар — 70 г.

Для украшения:

  • молотый миндаль — 50 г;
  • трафарет с рисунком;
  • какао — 1 ст. л.

Способ приготовления

Для коржей взбить белки до устойчивой пены, постепенно добавляя сахар. Всыпать кукурузный крахмал и измельченную лещину, осторожно перемешать.

коржі безе
Коржи безе. Фото: кадр из видео

Выложить безе в форму размером 36×30 см, разровнять и выпекать при низкой температуре до полного высушивания.

крем для торта
Крем для торта. Фото: кадр из видео

Для крема размягченное масло взбить с вареной сгущенкой. Желтки взбить с сахаром на водяной бане до загустения, охладить.

рецепта торта Ужгород
Коржи и крем. Фото: кадр из видео

Желатин замочить в воде, распустить на слабом огне. Взбить охлажденные сливки, соединить с желтковой массой, масляным кремом и желатином, осторожно перемешивая.

торт Ужгород як прикрасити
Трафарет и какао. Фото: кадр из видео

Коржи разрезать на желаемую форму (диаметр 18 см, высота около 7 см) и собрать торт, чередуя слои безе и крема.

рецепт торта Ужгород, як готується
Узор на торте. Фото: кадр из видео

Верх украсить молотым миндалем и узором из какао через трафарет. Дать настояться в холодильнике несколько часов.

Ужгород десерт торт рецепт безе орехи
