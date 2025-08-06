Торт Пломбір без випічки за 15 хвилин — рецепт з фото без духовки, схожий на Наполеон

Торт "Пломбір". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт "Пломбір" без випічки — справжня знахідка для тих, хто хоче щось ніжне, святкове і швидке. На вигляд та смак він нагадує "Наполеон", але готується без духовки, лише за 15 хвилин. Повітряна кремова начинка зі сметаною та шар хрусткої крихти створюють бездоганну текстуру. Ідеальний варіант до чаю або для несподіваного свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 150 г;

холодне вершкове масло — 150 г.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 50 г;

сметана — 500 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно в глибоку миску, додати сіль, ванільний цукор і цукор. Додати холодне вершкове масло й швидко перетерти все руками до стану дрібної крихти.

Крихта для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти суміш на суху сковороду та обсмажити на середньому вогні, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Крихта повинна бути розсипчастою та ароматною.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему у каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, сметану, крохмаль та вершкове масло. Перемішати до однорідності. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне — він має стати гладким і шовковистим. Не охолоджуючи, одразу використовувати для збирання торта.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємну форму діаметром 20 см, застелену пергаментом з боків, викласти шар крихти, змастити кремом, знову посипати крихтою і чергувати шари. Завершити шаром крихти. Поставити торт у холодильник на 4–5 годин, щоб він добре просочився. Перед подачею за бажанням можна посипати цукровою пудрою або подрібненими горіхами.

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