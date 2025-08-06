Торт Пломбир без выпечки за 15 минут — рецепт с фото без духовки, похожий на Наполеон

Торт "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт "Пломбир" без выпечки — настоящая находка для тех, кто хочет что-то нежное, праздничное и быстрое. На вид и вкус он напоминает "Наполеон", но готовится без духовки, всего за 15 минут. Воздушная кремовая начинка со сметаной и слой хрустящей крошки создают безупречную текстуру. Идеальный вариант к чаю или для неожиданного праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 250 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 150 г;

холодное сливочное масло — 150 г.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 500 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Просеять муку в глубокую миску, добавить соль, ванильный сахар и сахар. Добавить холодное сливочное масло и быстро перетереть все руками до состояния мелкой крошки.

Крошка для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить смесь на сухую сковороду и обжарить на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Крошка должна быть рассыпчатой и ароматной.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, соль, ванильный сахар, сметану, крахмал и сливочное масло. Перемешать до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет — он должен стать гладким и шелковистым. Не охлаждая, сразу использовать для сборки торта.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом по бокам, выложить слой крошки, смазать кремом, снова посыпать крошкой и чередовать слои. Завершить слоем крошки. Поставить торт в холодильник на 4-5 часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей по желанию можно посыпать сахарной пудрой или измельченными орехами.

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