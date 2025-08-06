Торт Пломбир без выпечки за 15 минут — рецепт с фото без духовки, похожий на Наполеон

Торт "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки — как Наполеон
Этот торт "Пломбир" без выпечки — настоящая находка для тех, кто хочет что-то нежное, праздничное и быстрое. На вид и вкус он напоминает "Наполеон", но готовится без духовки, всего за 15 минут. Воздушная кремовая начинка со сметаной и слой хрустящей крошки создают безупречную текстуру. Идеальный вариант к чаю или для неожиданного праздника.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 250 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 150 г;
- холодное сливочное масло — 150 г.
Для крема:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — 500 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления
Просеять муку в глубокую миску, добавить соль, ванильный сахар и сахар. Добавить холодное сливочное масло и быстро перетереть все руками до состояния мелкой крошки.
Выложить смесь на сухую сковороду и обжарить на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Крошка должна быть рассыпчатой и ароматной.
Для приготовления крема в кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, соль, ванильный сахар, сметану, крахмал и сливочное масло. Перемешать до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет — он должен стать гладким и шелковистым. Не охлаждая, сразу использовать для сборки торта.
В разъемную форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом по бокам, выложить слой крошки, смазать кремом, снова посыпать крошкой и чередовать слои. Завершить слоем крошки. Поставить торт в холодильник на 4-5 часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей по желанию можно посыпать сахарной пудрой или измельченными орехами.
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