Пиріг Хвилинка з ягодами — рецепт з фото швидкого і смачного десерту до чаю

Пиріг "Хвилинка". Фото: кадр з відео

Цей пиріг повністю виправдовує свою назву — готується лічені хвилини, а результат вражає ніжністю, ароматом та соковитими ягодами. Вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які завжди є під рукою, і улюблені ягоди — свіжі або заморожені. Пиріг "Хвилинка" стане ідеальним варіантом для несподіваних гостей або домашнього чаювання.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 100 г;

кефір, йогурт або сметана — 60 г;

масло вершкове або рафінована олія — 60 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

ягоди (свіжі або заморожені) — 250 г;

борошно — 1 ст. л. (для ягід).

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати кефір, йогурт або сметану, влити розтоплене вершкове масло або олію без запаху. Перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Всипати просіяне борошно з розпушувачем і ретельно вимішати — тісто має бути гладким, без грудочок. Ягоди, якщо вони заморожені, трохи обтрусити від вологи, обсипати 1 ст. л. борошна та легенько перемішати.

Ягоди в крохмалі. Фото: кадр з відео

Форму діаметром 20 см змастити або застелити пергаментом. Вилити тісто, рівномірно розподілити ягоди зверху. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.

Ягоди та тісто. Фото: кадр з відео

Після випікання дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати порційно й подавати до чаю.

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

За бажанням можна посипати цукровою пудрою.

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