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Головна arrow Смак arrow Пиріг "Хвилинка" з будь-якими ягодами — смачний та швидкий десерт arrow

Пиріг "Хвилинка" з будь-якими ягодами — смачний та швидкий десерт

4 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Хвилинка з ягодами — рецепт з фото швидкого і смачного десерту до чаю
Пиріг "Хвилинка". Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг повністю виправдовує свою назву — готується лічені хвилини, а результат вражає ніжністю, ароматом та соковитими ягодами. Вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які завжди є під рукою, і улюблені ягоди — свіжі або заморожені. Пиріг "Хвилинка" стане ідеальним варіантом для несподіваних гостей або домашнього чаювання.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор — 100 г;
  • кефір, йогурт або сметана — 60 г;
  • масло вершкове або рафінована олія — 60 г;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • ягоди (свіжі або заморожені) — 250 г;
  • борошно — 1 ст. л. (для ягід).

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати кефір, йогурт або сметану, влити розтоплене вершкове масло або олію без запаху. Перемішати до однорідності.

рецепт ягідного пирога
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Всипати просіяне борошно з розпушувачем і ретельно вимішати — тісто має бути гладким, без грудочок. Ягоди, якщо вони заморожені, трохи обтрусити від вологи, обсипати 1 ст. л. борошна та легенько перемішати.

ягідний пиріг
Ягоди в крохмалі. Фото: кадр з відео

Форму діаметром 20 см змастити або застелити пергаментом. Вилити тісто, рівномірно розподілити ягоди зверху. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.

швидкий пиріг з ягодами
Ягоди та тісто. Фото: кадр з відео

Після випікання дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати порційно й подавати до чаю.

як приготувати пиріг з ягодами
Шматок пирога. Фото: кадр з відео

За бажанням можна посипати цукровою пудрою.

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