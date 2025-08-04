Пиріг Хвилинка з ягодами — рецепт з фото швидкого і смачного десерту до чаю

Пиріг "Хвилинка" з будь-якими ягодами — смачний та швидкий десерт
Цей пиріг повністю виправдовує свою назву — готується лічені хвилини, а результат вражає ніжністю, ароматом та соковитими ягодами. Вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які завжди є під рукою, і улюблені ягоди — свіжі або заморожені. Пиріг "Хвилинка" стане ідеальним варіантом для несподіваних гостей або домашнього чаювання.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор — 100 г;
- кефір, йогурт або сметана — 60 г;
- масло вершкове або рафінована олія — 60 г;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г;
- ягоди (свіжі або заморожені) — 250 г;
- борошно — 1 ст. л. (для ягід).
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром до світлої пишної маси. Додати кефір, йогурт або сметану, влити розтоплене вершкове масло або олію без запаху. Перемішати до однорідності.
Всипати просіяне борошно з розпушувачем і ретельно вимішати — тісто має бути гладким, без грудочок. Ягоди, якщо вони заморожені, трохи обтрусити від вологи, обсипати 1 ст. л. борошна та легенько перемішати.
Форму діаметром 20 см змастити або застелити пергаментом. Вилити тісто, рівномірно розподілити ягоди зверху. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
Після випікання дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати порційно й подавати до чаю.
За бажанням можна посипати цукровою пудрою.
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