Пирог Минутка с ягодами — рецепт с фото быстрого и вкусного десерта к чаю

Пирог "Минутка" с любыми ягодами — вкусный и быстрый десерт
Этот пирог полностью оправдывает свое название — готовится считанные минуты, а результат поражает нежностью, ароматом и сочными ягодами. Вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой, и любимые ягоды — свежие или замороженные. Пирог "Минутка" станет идеальным вариантом для неожиданных гостей или домашнего чаепития.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 100 г;
- кефир, йогурт или сметана — 60 г;
- масло сливочное или рафинированное масло — 60 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- ягоды (свежие или замороженные) — 250 г;
- мука — 1 ст. л. (для ягод).
Способ приготовления
В миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить кефир, йогурт или сметану, влить растопленное сливочное масло или масло без запаха. Перемешать до однородности.
Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и тщательно вымешать — тесто должно быть гладким, без комочков. Ягоды, если они замороженные, немного отряхнуть от влаги, обсыпать 1 ст. л. муки и слегка перемешать.
Форму диаметром 20 см смазать или застелить пергаментом. Вылить тесто, равномерно распределить ягоды сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут до золотистого цвета. Готовность проверить деревянной шпажкой.
После выпекания дать пирогу немного остыть, затем нарезать порционно и подавать к чаю.
По желанию можно посыпать сахарной пудрой.
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