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Пирог "Минутка" с любыми ягодами — вкусный и быстрый десерт

4 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Минутка с ягодами — рецепт с фото быстрого и вкусного десерта к чаю
Пирог "Минутка". Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог полностью оправдывает свое название — готовится считанные минуты, а результат поражает нежностью, ароматом и сочными ягодами. Вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой, и любимые ягоды — свежие или замороженные. Пирог "Минутка" станет идеальным вариантом для неожиданных гостей или домашнего чаепития.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 100 г;
  • кефир, йогурт или сметана — 60 г;
  • масло сливочное или рафинированное масло — 60 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ягоды (свежие или замороженные) — 250 г;
  • мука — 1 ст. л. (для ягод).

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавить кефир, йогурт или сметану, влить растопленное сливочное масло или масло без запаха. Перемешать до однородности.

рецепт ягідного пирога
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и тщательно вымешать — тесто должно быть гладким, без комочков. Ягоды, если они замороженные, немного отряхнуть от влаги, обсыпать 1 ст. л. муки и слегка перемешать.

ягідний пиріг
Ягоды в крахмале. Фото: кадр из видео

Форму диаметром 20 см смазать или застелить пергаментом. Вылить тесто, равномерно распределить ягоды сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут до золотистого цвета. Готовность проверить деревянной шпажкой.

швидкий пиріг з ягодами
Ягоды и тесто. Фото: кадр из видео

После выпекания дать пирогу немного остыть, затем нарезать порционно и подавать к чаю.

як приготувати пиріг з ягодами
Кусок пирога. Фото: кадр из видео

По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

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