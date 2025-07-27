Стаканчиковий торт — рецепт з фото домашнього десерту, що готується без вагів і міксера

Цей "Стаканчиковий торт" побив всі рекорди — рецепт десерту
Цей "стаканчиковий" торт став справжньою сенсацією — готується без вагів, міксера й складних інгредієнтів. В основі прості продукти, які завжди є вдома: яйця, кефір, какао й сметана. Десерт виходить напрочуд ніжним, вологим та ароматним, а крем зі згущеним молоком додає йому вершкової м’якості. Ідеально підходить для сімейного чаювання або домашнього свята.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2–3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1 скл. (можна трохи менше);
- олія або розтоплене вершкове масло — 3 ст. л.;
- кефір теплий — 1 скл.;
- борошно — 1 скл. + 2 ст. л. (для першої частини тіста);
- борошно — 1 ст. л. + розчинна кава або какао — 1 ст. л. (для другої частини тіста);
- ванільний цукор — до свого смаку;
- сода — 1 ч. л. (по 0,5 ч. л. на кожну частину тіста).
Для крему:
- згущене молоко — 250–300 мл.;
- лимонний сік — 20 мл.;
- сметана густа — 400 г.
Спосіб приготування
Змішати яйця з дрібкою солі та цукром вінчиком. Додати олію та теплий кефір, перемішати до однорідності. Додати просіяне борошно та ванільний цукор. Отримане тісто розділити навпіл.
До першої частини додати ще 2 ст. л. борошна. До другої — по 1 ст. л. борошна і розчинної кави або какао. Безпосередньо перед випіканням у кожну частину додати по 0,5 ч. л. соди, перемішати.
Форму діаметром 20–22 см застелити пергаментом і змастити маслом. Спочатку вилити світле тісто, випікати при 170–180 °C близько 20 хвилин. Так само спекти темний корж.
Готові бісквіти охолодити. Зрізати верхівки, перетворити їх на крихту. Кожен корж розрізати горизонтально — вийде 4 пласти.
Приготувати крем: змішати згущене молоко з лимонним соком, додати сметану й збити вінчиком до гладкості.
Перемастити всі коржі, чергуючи світлий і шоколадний. Верх і боки також змастити кремом та посипати крихтою. Поставити торт у холодильник на кілька годин для просочення.
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