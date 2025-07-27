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Этот "Стаканчиковый торт" побил все рекорды — рецепт десерта

27 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Стаканчиковый торт — рецепт с фото домашнего десерта, готовящегося без весов и миксера
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот "стаканчиковый" торт стал настоящей сенсацией — готовится без весов, миксера и сложных ингредиентов. В основе простые продукты, которые всегда есть дома: яйца, кефир, какао и сметана. Десерт получается удивительно нежным, влажным и ароматным, а крем со сгущенным молоком придает ему сливочной мягкости. Идеально подходит для семейного чаепития или домашнего праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2-3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л. (можно чуть меньше);
  • масло или растопленное сливочное масло — 3 ст. л.;
  • кефир теплый — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. + 2 ст. л. (для первой части теста);
  • мука — 1 ст. л. + растворимый кофе или какао — 1 ст. л. (для второй части теста);
  • ванильный сахар — по своему вкусу;
  • сода — 1 ч. л. (по 0,5 ч. л. на каждую часть теста).

Для крема:

  • сгущенное молоко — 250-300 мл.;
  • лимонный сок — 20 мл.;
  • сметана густая — 400 г.

Способ приготовления

Смешать яйца со щепоткой соли и сахаром венчиком. Добавить масло и теплый кефир, перемешать до однородности. Добавить просеянную муку и ванильный сахар. Полученное тесто разделить пополам.

рецепт смачного торта стаканами
Бисквитные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

К первой части добавить еще 2 ст. л. муки. Ко второй — по 1 ст. л. муки и растворимого кофе или какао. Непосредственно перед выпеканием в каждую часть добавить по 0,5 ч. л. соды, перемешать.

Форму диаметром 20-22 см застелить пергаментом и смазать маслом. Сначала вылить светлое тесто, выпекать при 170-180 °C около 20 минут. Так же испечь темный корж.

Готовые бисквиты охладить. Срезать верхушки, превратить их в крошку. Каждый корж разрезать горизонтально — получится 4 пласта.

смачний рецепт торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: смешать сгущенное молоко с лимонным соком, добавить сметану и взбить венчиком до гладкости.

Стаканчиковий торт, рецепт з фото
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать все коржи, чередуя светлый и шоколадный. Верх и бока также смазать кремом и посыпать крошкой. Поставить торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

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