Ніжний пиріг із двома яблуками — рецепт смачніше за Шарлотку

Ніжний пиріг із двома яблуками — рецепт смачніше за Шарлотку

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 03:04
Ніжний яблучний пиріг із двома яблуками — рецепт смачного десерту з курагою
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей ніжний яблучний пиріг з курагою — справжня осіння насолода, яка перевершує навіть класичну Шарлотку. Поєднання солодких яблук, цитрусової цедри, кориці та сушених фруктів створює неповторний аромат домашнього затишку. Такий пиріг легко приготувати без вагів і складних технік — а результат вас здивує своєю ніжністю та збалансованим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 170 г;
  • сіль — щіпка;
  • молоко — 120 мл;
  • соняшникова олія — 75 мл;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • пшеничне борошно — 260 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • цедра лимона — з 1 фрукта;
  • курага — 100–150 г;
  • мелена кориця — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — для змащування форми;
  • папір для випічки — за потреби.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до світлої кремової маси. Додати молоко, олію та ванільний екстракт, добре перемішати вінчиком або міксером на низьких обертах.

пиріг з яблуками
Яблука та курага. Фото: smachnenke.com.ua

В іншій ємності змішати просіяне борошно з розпушувачем і корицею. Поступово додавати суху суміш до рідкої, обережно перемішуючи до утворення однорідного тіста без грудочок.

рецепт яблучного пирога
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину й нарізати дрібними кубиками. Курагу нарізати шматочками, додати разом із яблуками та натертою лимонною цедрою в тісто. Акуратно перемішати лопаткою, щоб фрукти рівномірно розподілилися.

смачний яблучний пиріг з курагою
Пиріг з яблуками та курагою. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити папером і змастити вершковим маслом. Перелити тісто у форму та розрівняти поверхню. Випікати при температурі 180°C близько 40–45 хвилин, доки верх не стане золотистим, а шпажка після проколу виходить сухою.

пиріг десерт випічка пирог з яблуками шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
