Ніжний яблучний пиріг із двома яблуками — рецепт смачного десерту з курагою

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей ніжний яблучний пиріг з курагою — справжня осіння насолода, яка перевершує навіть класичну Шарлотку. Поєднання солодких яблук, цитрусової цедри, кориці та сушених фруктів створює неповторний аромат домашнього затишку. Такий пиріг легко приготувати без вагів і складних технік — а результат вас здивує своєю ніжністю та збалансованим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 170 г;

сіль — щіпка;

молоко — 120 мл;

соняшникова олія — 75 мл;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

пшеничне борошно — 260 г;

розпушувач — 10 г;

яблука — 2 шт.;

цедра лимона — з 1 фрукта;

курага — 100–150 г;

мелена кориця — 1 ч. л.;

вершкове масло — для змащування форми;

папір для випічки — за потреби.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до світлої кремової маси. Додати молоко, олію та ванільний екстракт, добре перемішати вінчиком або міксером на низьких обертах.

Яблука та курага. Фото: smachnenke.com.ua

В іншій ємності змішати просіяне борошно з розпушувачем і корицею. Поступово додавати суху суміш до рідкої, обережно перемішуючи до утворення однорідного тіста без грудочок.

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину й нарізати дрібними кубиками. Курагу нарізати шматочками, додати разом із яблуками та натертою лимонною цедрою в тісто. Акуратно перемішати лопаткою, щоб фрукти рівномірно розподілилися.

Пиріг з яблуками та курагою. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити папером і змастити вершковим маслом. Перелити тісто у форму та розрівняти поверхню. Випікати при температурі 180°C близько 40–45 хвилин, доки верх не стане золотистим, а шпажка після проколу виходить сухою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.